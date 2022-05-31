Сегодня, 31 мая 2022 белокурые красотки отмечают Международный день блондинок. Главная цель праздника – опровергнуть миф о том, что обладательницы светлых волос глупые и несамостоятельные. Больше интересного про Всемирный день блондинок – в материале!

История Международного дня блондинок

Основательницами праздника стали блондинки-адвокатессы из США. Их не устраивало, что мужчины-адвокаты препятствовали карьерному росту, не воспринимали коллег серьезно, да и зарплату получали больше. Обидные шуточки в сторону блондинок заставили девушек бороться за свои права с помощью вот такого праздника.

Есть еще одна версия возникновения Дня блондинок. В 2001 году вышел фильм, который показал людям жизнь блондинки-Барби с другой стороны. Картина называлась «Блондинка в законе», а главная роль досталась голливудской красотке Риз Уизерспун. Кинолента очень понравилась зрителям, поэтому последний весенний день в США предложили посвятить блондинкам.

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Интересные факты про блондинок

Многие мужчины считают, что обладательниц светлых волос нельзя воспринимать всерьез, ведь блондинки наивные и несмышлёные девушки.

Первая известная в истории блондинка – богиня любви и красоты Афродита.

Миф, который пугает блондинок больше всего: ученые (конечно же, британские) доказали, что в начале XXIII столетия появится последний натуральный блондин на планете. Скорее всего, это произойдет в Финляндии.

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