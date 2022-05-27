31 травня, святкують День ангела Юлії. Щоправда, це не єдиний день у році, коли відзначають іменини Юлії. За православним календарем, День ангела Юлії (іменини Юлії) прийнято відзначати – 3 січня, 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 31 травня, 15 червня, 5 липня, 19 липня, 29 липня, 31 серпня, 14 листопада, 17 грудня.

У перекладі з давньогрецької мови, ім’я Юлія перекладається як кучерява або пухнаста, а з латинської перекладається, як “липнева” або “з роду Юліїв”. Юля – це добра, щедра, дуже товариська і досить примхлива дівчина, також Юля – дуже відданий друг і надійна людина. Як правило, власниці імені Юля мають особливий попит у чоловіків. Ім’я Юлія досить поширене, тому швидше за все у вас є друзі або знайомі з таким ім’ям, тому приділіть їм хвилинку і обов’язково привітайте їх із Днем ангела Юлії. Привітати з Днем ангела Юлії можна просто словами, вітальною листівкою, віршем або подарунком.

Що подарувати на День янгола Юлії

На іменини Юлії не прийнято дарувати особливо значущих подарунків, але тут все залежить від того, наскільки ця людина вам дорога. Ось кілька варіантів подарунків, які, напевно, сподобаються власникам цього імені:

Косметика – це завжди безпрограшний варіант подарунка, головне знати, яким продуктам Юля віддає перевагу та подарувати те, що дійсно буде корисним та актуальним; Квитки у кіно. Відмінним варіантом подарунка стане похід на бажаний чи новий фільм у прокаті кінотеатрів. Так можна ще й чудово провести час; Квіти. Квіти для кожної дівчини – це особливий жест уваги, який завжди без винятку піднімає настрій.

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Вітання з Днем ангела Юлії у віршах

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З Днем ангела Юлії хочу тебе привітати,

Бажаю все погане позаду залишити,

Бажаю щиро кохати і бути коханою,

І щодня почуватися щасливою!

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Юлечко, з Днем ангела тебе вітаю,

І від щирого серця тобі бажаю,

Залишити все погане позаду,

І впевнено йти вперед!

Бажаю тобі радості та щастя,

Нехай не доводиться пізнати негоду,

Нехай кожен день буде наповнений ласкою,

А життя щоб не здавалося, а було завжди лише казкою!

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З Днем ангела Юлю поспішаю я привітати,

Не можу в цей день тебе залишити без уваги,

Бажати буду доброго, щоб ти у нього вірила,

Щоб ти ще більше досягти зуміла!

Бажаю завжди і всупереч усьому,

Робити все, щоб отримати мрію,

Бажаю завжди бути закоханою,

Жіночною та дружиною законною!

Бажаю тобі я тільки добра,

Здоров’я, затишку, тепла сповна,

Щоб кожен день від зорі до зорі,

Твоє життя було прекрасним, як на нього не подивися!

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