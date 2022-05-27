Коли день ангела Анастасії у 2022 році? Значення імені та поздоровлення у віршах
28 травня День янгола Анастасії. Цього дня прийнято вітати всіх власників цього імені з їхніми іменинами. День ангела Анастасії 2022 (іменини Анастасії) за православним календарем святкують 28 травня, 1 червня, 9 червня, 11 листопада, 12 листопада, 26 грудня, 4 січня, 23 березня, 28 квітня.
Значення імені Анастасія
У перекладі з давньогрецької, Анастасія означає як “повернена до життя”. Як правило, Анастасія досить суперечлива, у неї часто змінюється настрій і також часто за своєю натурою вона нервує. Настя чудовий аналітик і також завжди здорово мислить, часто буває сентиментальною і дуже довірливою, що не завжди приносить їй радість. Також хочеться відзначити, що Настя – людина, яка мріє про створення сім’ї, і сім’я для неї завжди буде на першому місці. Анастасія завжди легко знаходить спільну мову з людьми. Любить мужніх чоловіків і завжди є дбайливою, люблячою та вірною дружиною!
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Вітання з Днем Анастасії у віршах
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У День ангела Анастасії хочу тебе привітати,
І це побажання тобі надіслати!
Нехай кожен день буде наповнений щастям,
І щоб не доводилося пізнавати нещастя!
Нехай на твоєму шляху ніколи не буде перешкод,
І щоб ти ніколи не пізнавала невзгод!
Щоб завжди йшла по життю з високо піднятою головою,
І щоб усі оточуючі захоплювалися лише тобою!
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У день ангела Насті вітання шлю,
Адже тебе Настюшка, я дуже люблю!
Хочу побажати тобі від душі,
Щастя, кохання, та жити в тиші!
Не поспішай з усім, чого бажаєш,
Повір, прийде саме все, що мрієш!
Ти тільки вірна будь своїм мріям,
І роби все для них тут і там!
Більше ти люби себе,
І нехай любить і оберігає тебе вся твоя сім’я,
Нехай тільки радістю буде наповнений будинок,
Турботою, ласкою, та чекай добрих листівок!
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У день ангела Анастасії поспішаю тебе я привітати!
І найкращі побажання для тебе залишати,
Бажаю бути завжди красивою, коханою,
Чуйною, ніжною, доброю та охайною!
Бажаю гарнішати тобі з кожним новим днем,
І щоб перешкоди всі тобі були ні за чим,
Бажаю бути завжди в гармонії із собою,
А найпотрібніші люди не покидали і завжди були з тобою!
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