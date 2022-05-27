28 травня День янгола Анастасії. Цього дня прийнято вітати всіх власників цього імені з їхніми іменинами. День ангела Анастасії 2022 (іменини Анастасії) за православним календарем святкують 28 травня, 1 червня, 9 червня, 11 листопада, 12 листопада, 26 грудня, 4 січня, 23 березня, 28 квітня.

Значення імені Анастасія

У перекладі з давньогрецької, Анастасія означає як “повернена до життя”. Як правило, Анастасія досить суперечлива, у неї часто змінюється настрій і також часто за своєю натурою вона нервує. Настя чудовий аналітик і також завжди здорово мислить, часто буває сентиментальною і дуже довірливою, що не завжди приносить їй радість. Також хочеться відзначити, що Настя – людина, яка мріє про створення сім’ї, і сім’я для неї завжди буде на першому місці. Анастасія завжди легко знаходить спільну мову з людьми. Любить мужніх чоловіків і завжди є дбайливою, люблячою та вірною дружиною!

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Вітання з Днем Анастасії у віршах

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У День ангела Анастасії хочу тебе привітати,

І це побажання тобі надіслати!

Нехай кожен день буде наповнений щастям,

І щоб не доводилося пізнавати нещастя!

Нехай на твоєму шляху ніколи не буде перешкод,

І щоб ти ніколи не пізнавала невзгод!

Щоб завжди йшла по життю з високо піднятою головою,

І щоб усі оточуючі захоплювалися лише тобою!

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У день ангела Насті вітання шлю,

Адже тебе Настюшка, я дуже люблю!

Хочу побажати тобі від душі,

Щастя, кохання, та жити в тиші!

Не поспішай з усім, чого бажаєш,

Повір, прийде саме все, що мрієш!

Ти тільки вірна будь своїм мріям,

І роби все для них тут і там!

Більше ти люби себе,

І нехай любить і оберігає тебе вся твоя сім’я,

Нехай тільки радістю буде наповнений будинок,

Турботою, ласкою, та чекай добрих листівок!

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У день ангела Анастасії поспішаю тебе я привітати!

І найкращі побажання для тебе залишати,

Бажаю бути завжди красивою, коханою,

Чуйною, ніжною, доброю та охайною!

Бажаю гарнішати тобі з кожним новим днем,

І щоб перешкоди всі тобі були ні за чим,

Бажаю бути завжди в гармонії із собою,

А найпотрібніші люди не покидали і завжди були з тобою!

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