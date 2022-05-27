28 мая День ангела Анастасии. В этот день принято поздравлять всех владелец данного имени с их именинами. Также День ангела Анастасии 2022 (именины Анастасии) по православному календарю празднуют 28 мая, 1 июня, 9 июня, 11 ноября, 12 ноября, 26 декабря, 4 января, 23 марта, 28 апреля.

Значение имени Анастасия

В переводе с древнегреческого, Анастасия означает как “возвращенная к жизни”. Как правило, Анастасия достаточно противоречива, у нее часто меняется настроение и также часто по натуре своей она нервничает. Настя превосходный аналитик и также всегда здраво мыслит, часто бывает сентиментальной и сильно доверчивой, что не всегда приносит ей радость. Также хочется отметить, что Настя — человек, мечтающих о создании семьи, и семья для нее всегда будет на первом месте. Анастасия всегда легко находит общий язык с людьми. Любит мужественных мужчин и всегда является заботливой, любящей и верной женой!

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Поздравление с Днем Анастасии в стихах

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В День ангела Анастасии хоту тебя поздравить,

И это пожелание тебе отправить!

Пусть каждый день будет наполнен счастьем,

И чтоб не приходилось познавать ненастье!

Пусть на твоем пути не будет никогда преград,

И чтоб никогда не возвращалась ты назад!

Чтоб шла всегда по жизни с высоко поднятой головой,

И чтобы все окружающие восхищались лишь тобой!

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В день ангела Насти поздравление шлю,

Ведь тебя Настюшка, я очень люблю!

Хочу пожелать тебе от души,

Счастья, любви, только жить не спеши!

Не торопись со всем, чего желаешь,

Поверь, придет само все то, о чем мечтаешь!

Ты только верна будь своим мечтам,

И делай все для них и тут и там!

Побольше ты люби себя,

И пусть любит и оберегает тебя вся твоя семья,

Пусть только радостью будет наполнен дом,

Заботой, лаской, дружбой — всегда, нет никаких потом!

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В день ангела Анастасии спешу тебя я поздравить?

И наилучшие пожелания для тебя оставить,

Желаю быть всегда красивой, любимой,

Чуткой, нежной, доброй и любимой!

Желаю хорошеть тебе с каждым новым днем,

И чтоб преграды все тебе были ни по чем,

Желаю быть всегда в гармонии с собой,

А самые нужные люди не покидали, и всегда были с тобой!

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