Когда день ангела Ирины в 2022 году? Значение имени и поздравления в стихах
День ангела Ирины 2022 (именины Ирины) по православному календарю празднуют:
- в январе: 12 числа;
- в феврале: 26 числа;
- в марте: 7 числа;
- в апреле: 29 числа;
- в мае: 18, 26 числа;
- в июне: 23 числа;
- в июле: 6 числа;
- в августе: 10, 17, 22 числа;
- в сентябре: 30 числа;
- в октябре: 1 числа.
Что можно сказать об имени Ирина? Ирина в переводе с древнегреческого означает “Мир и покой”. Сами по себе собственники такого имени достаточно спокойны, целеустремленны и как правило не зависят от какого-либо мнения. Как правило, Ирина достаточно трудолюбива и дружелюбна, всегда придет на помощь в нужный момент. Еще обладателей имени Ирина можно назвать создателями семейных очагов. Люди с именем Ирина всегда на первое место ставят семью, которая для них играет очень важную роль.
Если же у вас есть друзья или знакомые с таким именем, то обязательно поздравьте Ирину с днем ангела. Поздравить можно стихами, открыткой или же сделать неожиданный и приятный подарок.
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Поздравления с Днем ангела Ирины в стихах
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С Днем ангела Ирины, поздравляю,
И очень искренне тебе желаю,
Как можно чаще улыбаться,
В счастье и любви купаться!
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В день ангела Ирины, тебя я поздравляю,
И от всей души тебе желаю,
Чтобы задуманное получалось,
И чтоб все мечты сбывались!
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В день ангела Ирина поздравления прими,
Желаю я всю жизнь купаться в любви,
Желаю я печали и тоски не знать,
Лишь только хорошее познавать и о большем мечтать!
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Поздравление с днем ангела Ирины, тебе я шлю,
Хочу напомнить о том, что тебя люблю,
Иришка, ты такой хороший человек,
Что не сыскать подобных мне во век!
Тебе желаю я от всей души,
Гармонии, тепла и красоты,
Чтоб ты лишь хорошела с каждым днем,
И все тебе чтоб было ни по чем!
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