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Коли день ангела Ірини у 2023 році? Значення імені та поздоровлення у віршах

10.08.2023

День ангела Ірини 2023 (іменини Ірини) за православним календарем святкують:

  • у січні: 12 числа;
  • у лютому: 26 числа;
  • у березні: 7 числа;
  • у квітні: 29 числа;
  • у травні: 18, 26 числа;
  • у червні: 23 числа;
  • у липні: 6 числа;
  • у серпні: 10, 17, 22 числа;
  • у вересні: 30 числа;
  • у жовтні: 1 числа.

den-angela-iriny

Що можна сказати про ім’я Ірина? Ірина у перекладі з давньогрецької означає “Мир і спокій”. Самі по собі власники такого імені досить спокійні, цілеспрямовані, і зазвичай не залежать від будь-якої думки. Як правило, Ірина досить працелюбна та доброзичлива, завжди прийде на допомогу у потрібний момент. Ще власників імені Ірина можна назвати творцями сімейних вогнищ. Люди з ім’ям Ірина завжди на перше місце ставлять сім’ю, яка для них відіграє важливу роль.
Якщо ж у вас є друзі або знайомі з таким ім’ям, то привітайте Ірину з днем ​​ангела. Привітати можна віршами, листівкою або зробити несподіваний і приємний подарунок.

Вітання з Днем ангела Ірини у віршах

****

З Днем ангела Ірини вітаю,
І дуже щиро тобі бажаю,
Якомога частіше посміхатися,
У щастя та любові купатися!

****

В день ангела Ірини, тебе я вітаю,
І від щирого серця тобі бажаю,
Щоб задумане вдавалося,
І щоб усі мрії збувалися!

****

В день ангела Ірини, привітання прймай,
Бажаю я все життя купатися в коханні,
Бажаю я смутку і туги не знати,
І тільки добре пізнавати і про більше мріяти!

****

Вітання з днем ангела Ірини, тобі я шлю,
Хочу нагадати про те, що я тебе люблю,
Іришка, ти така хороша людина,
Що не знайти тобі мені заміни!

Тобі бажаю я від щирого серця,
Гармонії, тепла та краси,
Щоб ти лише гарнішала з кожним днем,
І все тобі, щоб було ні по чому!

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