День ангела Ірини 2022 (іменини Ірини) за православним календарем святкують:

у січні: 12 числа;

у лютому: 26 числа;

у березні: 7 числа;

у квітні: 29 числа;

у травні: 18, 26 числа;

у червні: 23 числа;

у липні: 6 числа;

у серпні: 10, 17, 22 числа;

у вересні: 30 числа;

у жовтні: 1 числа.

Що можна сказати про ім’я Ірина? Ірина у перекладі з давньогрецької означає “Мир і спокій”. Самі по собі власники такого імені досить спокійні, цілеспрямовані, і зазвичай не залежать від будь-якої думки. Як правило, Ірина досить працелюбна та доброзичлива, завжди прийде на допомогу у потрібний момент. Ще власників імені Ірина можна назвати творцями сімейних вогнищ. Люди з ім’ям Ірина завжди на перше місце ставлять сім’ю, яка для них відіграє важливу роль.

Якщо ж у вас є друзі або знайомі з таким ім’ям, то привітайте Ірину з днем ​​ангела. Привітати можна віршами, листівкою або зробити несподіваний і приємний подарунок.

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Вітання з Днем ангела Ірини у віршах

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З Днем ангела Ірини вітаю,

І дуже щиро тобі бажаю,

Якомога частіше посміхатися,

У щастя та любові купатися!

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В день ангела Ірини, тебе я вітаю,

І від щирого серця тобі бажаю,

Щоб задумане вдавалося,

І щоб усі мрії збувалися!

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В день ангела Ірини, привітання прймай,

Бажаю я все життя купатися в коханні,

Бажаю я смутку і туги не знати,

І тільки добре пізнавати і про більше мріяти!

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Вітання з днем ангела Ірини, тобі я шлю,

Хочу нагадати про те, що я тебе люблю,

Іришка, ти така хороша людина,

Що не знайти тобі мені заміни!

Тобі бажаю я від щирого серця,

Гармонії, тепла та краси,

Щоб ти лише гарнішала з кожним днем,

І все тобі, щоб було ні по чому!

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