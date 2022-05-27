День ангела Крістіни 2022 (іменини Крістіни) за православним календарем святкують 31 травня, 6 серпня, 19 лютого.

Значення імені Христина

Що можна сказати про ім’я Крістіна? У перекладі з давньогрецької означає як “християнка” або “посвячена Христу”. Власниці імені Крістіна, як правило, мають дбайливий характер, є добрими друзями, вміють співпереживати іншим та підтримувати в нелегкі моменти. Христина завжди товариська, добра і весела, і ці якості сприяють тому, що часто Христина є лідером у компанії своїх друзів, оскільки до її думки часто дослухаються.

До Дня ангела Христини, редакція СТБ підготувала вітання з Днем ангела Христини у віршах.

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Вітання з Днем ангела Христини у віршах

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З Днем ангела Христини тебе я вітаю,

І щиро від щирого серця бажаю,

Побільше радісних подій,

Звершень та нових відкриттів!

Щоб завжди ти посміхалася,

Щоб мріяти, ти не боялася,

Щоб знову, знову і знову,

У твоєму серці завжди жило кохання!

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З Днем ангела Христини вітаю,

І побажати хочу того, про що сама мрію,

Будь щаслива завжди, скрізь і всюди,

А я обіцяю, весь час поряд буду!

Нехай ангел-охоронець тебе завжди ходить поруч,

А серце наповнюється позитивним зарядом!

Нехай найпотрібніші завжди і в усьому,

Тобі допомагають та зігрівають своїм теплим плечем!

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З Днем ангела Христини вітаю,

Кохання, здоров’я та достатку я бажаю,

Нехай здійснюються заповітні мрії,

Більше тобі щастя, щастя, доброти!

Нехай все навколо буде наповнене прекрасним,

Нехай обходять стороною тебе всі негоди,

Нехай буде все, чого ти тільки забажаєш,

І справдиться все те, про що ти так мрієш!

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