Коли день ангела Христини у 2022 році? Значення імені та поздоровлення у віршах
День ангела Крістіни 2022 (іменини Крістіни) за православним календарем святкують 31 травня, 6 серпня, 19 лютого.
Значення імені Христина
Що можна сказати про ім’я Крістіна? У перекладі з давньогрецької означає як “християнка” або “посвячена Христу”. Власниці імені Крістіна, як правило, мають дбайливий характер, є добрими друзями, вміють співпереживати іншим та підтримувати в нелегкі моменти. Христина завжди товариська, добра і весела, і ці якості сприяють тому, що часто Христина є лідером у компанії своїх друзів, оскільки до її думки часто дослухаються.
До Дня ангела Христини, редакція СТБ підготувала вітання з Днем ангела Христини у віршах.
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Вітання з Днем ангела Христини у віршах
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З Днем ангела Христини тебе я вітаю,
І щиро від щирого серця бажаю,
Побільше радісних подій,
Звершень та нових відкриттів!
Щоб завжди ти посміхалася,
Щоб мріяти, ти не боялася,
Щоб знову, знову і знову,
У твоєму серці завжди жило кохання!
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З Днем ангела Христини вітаю,
І побажати хочу того, про що сама мрію,
Будь щаслива завжди, скрізь і всюди,
А я обіцяю, весь час поряд буду!
Нехай ангел-охоронець тебе завжди ходить поруч,
А серце наповнюється позитивним зарядом!
Нехай найпотрібніші завжди і в усьому,
Тобі допомагають та зігрівають своїм теплим плечем!
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З Днем ангела Христини вітаю,
Кохання, здоров’я та достатку я бажаю,
Нехай здійснюються заповітні мрії,
Більше тобі щастя, щастя, доброти!
Нехай все навколо буде наповнене прекрасним,
Нехай обходять стороною тебе всі негоди,
Нехай буде все, чого ти тільки забажаєш,
І справдиться все те, про що ти так мрієш!
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