День ангела Кристины 2022 (именины Кристины) по православному календарю празднуют 31 мая, 6 августа, 19 февраля.

Значение имени Кристина

Что можно сказать об имени Кристина? В переводе с древнегреческого означает как “христианка” или “посвященная Христу”. Собственницы имени Кристина, как правило, имеют заботливый характер, являются хорошими друзьями, умеют сопереживать другим, и поддерживать в нелегкие моменты. Кристина всегда общительна, добра и весела, и эти качества способствуют тому, что часто Кристина является лидером в компании своих друзей, так как к ее мнению часто прислушиваются.

Ко дню ангела Кристины, редакция СТБ подготовила поздравление с Днем ангела Кристины в стихах.

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Поздравление с Днем ангела Кристины в стихах

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С Днем ангела Кристины тебя я поздравляю,

И искренне от всей души желаю,

Побольше радостных событий,

Свершений и новых открытий!

Чтобы всегда ты улыбалась,

Чтобы мечтать, ты не боялась,

Чтоб снова, вновь и вновь,

В твоем сердце всегда жила любовь!

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С Днем ангела Кристины поздравляю,

И пожелать хочу того, о чем сама мечтаю,

Будь счастлива всегда, везде и всюду,

А я обещаю, все время рядышком буду!

Пусть ангел хранитель тебя всегда ходит рядом,

А сердце наполняется позитивным зарядом!

Пусть самые нужные всегда и во всем,

Тебе помогают и согревают своим теплым плечом!

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С Днем ангела Кристины поздравляю,

Любви, здоровья и достатка я желаю,

Пусть исполняются заветные мечты,

Побольше тебе везенья, счастья, доброты!

Пусть все вокруг будет наполнено прекрасным,

Пусть обходят стороной тебя все ненастья,

Пусть будет все, чего ты только пожелаешь,

И сбудется все то, о чем ты так мечтаешь!

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