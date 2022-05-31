Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Коли день ангела Христини у 2022 році? Значення імені та поздоровлення у віршах

31.05.2022

День ангела Крістіни 2022 (іменини Крістіни) за православним календарем святкують 31 травня, 6 серпня, 19 лютого.

den-angela-kristinu

Значення імені Христина

Що можна сказати про ім’я Крістіна? У перекладі з давньогрецької означає як “християнка” або “посвячена Христу”. Власниці імені Крістіна, як правило, мають дбайливий характер, є добрими друзями, вміють співпереживати іншим та підтримувати в нелегкі моменти. Христина завжди товариська, добра і весела, і ці якості сприяють тому, що часто Христина є лідером у компанії своїх друзів, оскільки до її думки часто дослухаються.
До Дня ангела Христини, редакція СТБ підготувала вітання з Днем ангела Христини у віршах.

Читайте також: Коли день янгола Юлії у 2022 році?

Вітання з Днем ангела Христини у віршах

****

З Днем ангела Христини тебе я вітаю,
І щиро від щирого серця бажаю,
Побільше радісних подій,
Звершень та нових відкриттів!

Щоб завжди ти посміхалася,
Щоб мріяти, ти не боялася,
Щоб знову, знову і знову,
У твоєму серці завжди жило кохання!

****

З Днем ангела Христини вітаю,
І побажати хочу того, про що сама мрію,
Будь щаслива завжди, скрізь і всюди,
А я обіцяю, весь час поряд буду!

Нехай ангел-охоронець тебе завжди ходить поруч,
А серце наповнюється позитивним зарядом!
Нехай найпотрібніші завжди і в усьому,
Тобі допомагають та зігрівають своїм теплим плечем!

****

З Днем ангела Христини вітаю,
Кохання, здоров’я та достатку я бажаю,
Нехай здійснюються заповітні мрії,
Більше тобі щастя, щастя, доброти!

Нехай все навколо буде наповнене прекрасним,
Нехай обходять стороною тебе всі негоди,
Нехай буде все, чого ти тільки забажаєш,
І справдиться все те, про що ти так мрієш!

Читайте також: Коли день янгола Анастасії у 2022 році?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати