31 мая празднуют День ангела Юлии. Правда это не единственный день в году, когда отмечают именины Юлии. По православному календарю, День ангела Юлии (именины Юлии) принято отмечать — 3 января, 15 января, 17 марта, 2 апреля, 31 мая, 15 июня, 5 июля, 19 июля, 29 июля, 31 августа, 14 ноября, 17 декабря.

В переводе с древнегреческого языка, имя Юлия переводится как кудрявая или же пушистая, а с латинского языка переводится, как “июльская” или “с рода Юлиев”. Юля — это добрая, щедрая, очень общительная и достаточно капризная девушка, также Юля очень преданный друг и надежный человек. Как правило, владелицы имени Юля имеют особый спрос у мужчин. Имя Юлия достаточно распространенное, поэтому скорее всего у вас есть друзья или же знакомые с таким именем, поэтому уделите им минутку и обязательно поздравьте их с Днем ангела Юлии. Поздравить с Днем ангела Юлии можно просто словами, поздравительной открыткой, стихом или же подарком.

Что подарить на День ангела Юлии

На именины Юлии не принято дарить особо значимых подарков, но тут все зависит от того, насколько этот человек вам дорог. Вот несколько вариантов подарков, которые наверняка понравятся владельцам этого имени:

Косметика. Косметика — это всегда беспроигрышный вариант подарка, главное знать, каким продуктам Юля отдает предпочтение и подарить то, что действительно будет полезным и актуальным; Билеты в кино. Отличным вариантом подарка станет поход на желанный или новый фильм в прокате кинотеатров. Так можно еще и отлично провести время. Цветы. Цветы для каждой девушки — это особый жест внимания, который всегда без исключения подымает настроение.

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Поздравление с Днем ангела Юлии в стихах

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С Днем ангела Юлии хочу тебя поздравить,

Желаю все плохое позади оставить,

Желаю искренне любить и быть любимой,

И ежедневно чувствовать себя счастливой!

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Юлечка, с Днем ангела тебя поздравляю,

И от всей души тебе желаю,

Оставить все плохое позади,

И уверенно вперед идти!

Желаю тебе радости и счастья,

Пусть не приходится познать ненастье,

Пусть каждый день будет наполнен лаской,

А жизнь чтоб не казалась, а была всегда лишь сказкой!

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С Днем ангела Юлю спешу я поздравить,

Не могу в этот день тебя без внимания оставить,

Желать буду много и только по делу,

Чтоб ты еще большего достичь сумела!

Желаю всегда и вопреки всему,

Делать все, чтобы заполучить мечту,

Желаю всегда быть влюбленной,

Женственной и женой законной!

Желаю тебе я только добра,

Здоровья, уюта, тепла сполна,

Чтоб каждый день от зари до зари,

Твоя жизнь была прекрасной, как на нее не посмотри!

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