30 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

30 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День жіночої емансипації. Крім того, 30 травня вшановують святого Іони. Які свята 30 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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30 травня ― свята:

Всесвітній день боротьби проти астми та алергії,

День жіночої емансипації (День емансипе),

Міжнародний день обіймів вашої кішки.

Всесвітній день боротьби проти астми та алергії відзначають 30 травня щороку. За ініціативи ВООЗ Всесвітній день боротьби проти астми та алергії має привернути увагу громадськості до людей, які страждають від них. За дослідженнями ВООЗ 40% людей мають симптоми тої, або іншої алергії чи астми. Тим більше, що за певних умов, або якщо людина не отримала належне лікування, астма може становити серйозну загрозу для життя. Окремі Алергії та їх симптоми також смертельні ― люди, які на них страждають завжди мають мати при собі дозу епінефрину.

День жіночої емансипації святкують щороку 30 травня. Емансипація жінок — це надання жінкам рівноправності в суспільному, трудовому та сімейному житті. Мається на увазі право жінок на освіту, право обирати і бути обраною до державних органів влади, право на працю і рівну зарплату з чоловіками. Однією з найяскравіших емансіпе була відома німецька актриса та модель Марлен Дітріх. Вона ввела в жіночий гардероб «чоловічий» брючний костюм. Прем’єрка Маргарет Тетчер ― яскравий приклад емансіпе в політиці.

Міжнародний день обіймів вашої кішки ― жартівливе свято, яке святкують 30 травня. Проте, у США Міжнародний день обіймів кішки ― 4 червня, і це національне свято! Як відомо, для лікування певних психологічних проблем уже давно використовують «кототерапію» та «собакотерапію». Проте щасливі співжителі домашніх котів завжди залишаються на позитиві, тому що домашній улюбленець ніколи не дає сумувати.

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30 травня ― церковні свята:

Вшанування пам’яті Апостола Андроника та святої Іунії,

Праведного Іона Одеського.

Андроник та його помічниця Іунія були апостолами Христа. Власне, Андроник був братом самого апостола Павла. Життя Андроника було довге і насичене боротьбою за християнство. Андроник став єпископом Сирмії Панноньської, проте разом із помічницею Іунії вони багато мандрували, й у цей час навернули тисячі язичників до християнства, зруйнували язичницькі капища та збудували безліч храмів. Бог оберігав Андроніка, тому і він й Іунія померли своїми смертями у старості.

Іона Одеський народився в 50-х рр. ХІХ ст. в місті Одесі в сім’ї диякона. В дитинстві він осиротів, й ніде йому не було притулку, поки якийсь дядько не приютив його та не віддав до школи. Після школи Іона пішов у семінарію, після закінчення якої Іона одружився на дівиці Анастасії. У подружжя народилося дев’ять дітей. В 1884 році святий удостоївся дияконської хіротонії. Через два роки він був рукопокладений в ієрея. Служив в Свято-Успенському храмі Одеси. В 1901 році він був переведений в Свято-Миколаївський Портовий храм, що розташовувався навпроти Потьомкінських сходів. Він навчився виганяти злих духів і не раз демонстрував своє уміння. Він пережив І світову війну, революцію, становлення УНР та незалежність України від російської імперії. У 20-х роках російські комуністи схопили Іону, проте ледь не піднявся народний бунт, і його відпустили. Проте святий старець помер в 1924 році, а його канонізація у церкві відбулася вже пізніше.

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30 травня ― день ангела:

30 травня щороку іменини святкують Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія та Єфросинія.

30 травня ― традиції та прикмети:

В день святої Євдокії, який відзначали 30 травня, було прийнято підгортати картоплю

Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.

Якщо дме північний вітер – літо буде холодним, а рік – неврожайним.

30 травня ― що не можна робити і що можна:

Заборонено вживати алкоголь.

На Іону не можна полювати й вбивати тварин.

Краще уникати поїздок, великих свят, гучних алкогольних посиденьок.

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