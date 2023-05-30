30 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 30 мая

30 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День женской эмансипации. Кроме того, 30 мая чествуют святого Ионы. Какие праздники 30 мая, что можно делать и чего нельзя читайте в материале.

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30 мая ― праздники:

Всемирный день борьбы с астмой и аллергией,

День женской эмансипации (День эмансипе),

Международный день объятий вашей кошки.

Всемирный день борьбы с астмой и аллергией отмечают 30 мая ежегодно. По инициативе ВОЗ Всемирный день борьбы с астмой и аллергией должен привлечь внимание общественности к страдающим от них людям. По исследованиям ВОЗ 40% людей имеют симптомы той или иной аллергии или астмы. Тем более что при определенных условиях, или если человек не получил должное лечение, астма может представлять серьезную угрозу для жизни. Отдельные аллергии и их симптомы так же смертельны ― люди, страдающие ими всегда должны иметь при себе дозу эпинефрина.

День женской эмансипации отмечается ежегодно 30 мая. Эмансипация женщин ― это предоставление женщинам равноправия в общественной, трудовой и семейной жизни. Имеется в виду право женщин на образование, право выбирать и быть избранным в государственные органы власти, право на труд и равную зарплату с мужчинами. Одной из самых ярких эмансипе была известная немецкая актриса и модель Марлен Дитрих. Она ввела в женский гардероб «мужской» брючный костюм. Премьер Маргарет Тэтчер ― яркий пример эмансипе в политике.

Международный день объятий вашей кошки ― шутливый праздник, который празднуют 30 мая. Тем не менее, в США Международный день объятий кошки ― 4 июня, и это национальный праздник! Как известно, для лечения психологических проблем уже давно используют «кототерапию» и «собакотерапию». Однако счастливые сожители домашних кошек всегда остаются на позитиве, потому что домашний любимец никогда не дает скучать.

30 мая ― церковные праздники:

Почтение памяти Апостола Андроника и святой Иунии,

Праведного Иона Одесского.

Андроник и его помощница Иуния были апостолами Христа. По сути, Андроник был братом самого апостола Павла. Жизнь Андроника была долгой и насыщенной борьбой за христианство. Андроник стал епископом Сирмии Панноньской, однако вместе с помощницей Иунией они много странствовали, и в это время обратили тысячи язычников в христианство, разрушили языческие капища и построили множество храмов. Бог оберегал Андроника, потому и он и Иуния умерли своими смертями в старости.

Иона Одесский родился в 50-х гг. XIX в. в городе Одессе в семье диакона. В детстве он осиротел, и нигде ему не было убежища, пока какой-то дядя не приютил его и не отдал в школу. После школы Иона пошел в семинарию, по окончании которой Иона женился на девице Анастасии. У супругов родилось девять детей. В 1884 году святой удостоился диаконской хиротонии. Через два года он был рукоположен в иерея. Служил в Свято-Успенском храме Одессы. В 1901 году он был переведен в Свято-Николаевский Портовый храм, располагавшийся напротив Потемкинской лестницы. Он научился изгонять злых духов и не раз демонстрировал свое умение. Он пережил I мировую войну, революцию, становление УНР и независимость Украины от российской империи. В 20-х годах российские коммунисты схватили Иону, однако едва не поднялся народный бунт и его отпустили. Однако святой старец умер в 1924 году, а его канонизация в церкви состоялась позже.

30 мая ― день ангела:

30 мая ежегодно именины празднуют Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия и Ефросинья.

30 мая ― традиции и приметы:

В день святой Евдокии, который отмечали 30 мая, было принято окучивать картофель

Идет дождь на растущую луну – лето будет дождливым.

Если дует северный ветер – лето будет холодным, а год – неурожайным.

30 мая ― что нельзя делать и что можно:

Запрещено употреблять алкоголь.

На Иону нельзя охотиться и убивать животных.

Лучше избегать поездок, больших праздников, громких алкогольных посиделок.

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