29 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день миротворцев. Кроме того, 29 мая чествуют Ефрема Перекомского. Какие праздники 29 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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29 мая ― праздники:

Международный день миротворцев;

Всемирный день здоровья пищеварительной системы, или Всемирный день здорового пищеварения;

День Киева.

Международный день миротворцев отмечается ежегодно 29 мая с 2003 года. В декабре 2002 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, закрепляющую необходимость празднования Дня миротворцев 29 мая. В Украине празднование Международного дня миротворцев было закреплено указом президента Украины в апреле 2003 на 29 мая, как и во всем мире. Цель дня ― подчеркнуть важность работы миротворцев ООН, задействованных в разных частях мира, их вклад в обеспечение мира и жертвы, на которые идут мужчины и женщины на службе ООН. Ежегодно Генассамблея готовит обращение по поводу Международного дня миротворцев.

Всемирный день здорового пищеварения отмечают каждый год 29 мая. Его цель привлечь внимание общества к проблемам пищеварения, которые вызваны неправильным питанием. На самом деле, причины проблем с пищеварением разные, но главные из них: неправильное питание, низкое качество продуктов, вредные привычки, стрессы. День установили по инициативе ВОЗ, и ежегодно поднимаются другие проблемы и заболевания, связанные с пищеварением.

День Киева 2022 года празднуют 29 мая. Праздник отмечается каждый год в последнее воскресенье мая. Одна из причин ― древность столицы Украины, ведь Киев упоминается как столица еще в V веке н.э., и еще столетиями раньше в зарубежных источниках. Однако точной даты основания Киева не существует ― люди начали жить здесь очень давно, и исторические источники пока не нашли даты основания города. По этой же причине празднование 1500-летия, устроенное СССР в 1982 году, ― очень условное, и было скорее имиджевым для Советского Союза ― невозможно сказать, что Киеву ровно 1540 лет, или 1550. Однако, ежегодно, в честь праздника в Киеве проходит множество мероприятий ― от традиционного «пробега под каштанами» до концертов самых популярных исполнителей. С 24 февраля идет полномасштабное вторжение россии в Украину, и Киев изначально был стратегическим направлением для нападения, однако защитники героически отразили атаку и уничтожили российских оккупантов. 29 мая в Киеве пройдут концерты и культурные мероприятия, но с условиями военного положения в Украине.

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29 мая ― церковные праздники:

29 мая чтят память преподобного Ефрема Перекомского. Преподобный родился в 1412 году в семье Кашинского купца Стефана и его жены Анны, окрестившей его Евстафием. В юности пошел послушником в Калязинский монастырь к преподобному Макарию. Но когда его родители ушли в монастырь, он принял постриг тоже как Ефрем.

Около 1450 года Ефрем ушел в отшельники. Однако вокруг него все равно начала формироваться монашеская община. По просьбе братии Ефрем стал их настоятелем и принял от архиепископа Новгородского Евфимия посвящение в сан иеромонаха. Преподобный Ефрем умер 26 сентября 1492 года и был похоронен в Никольском храме. Мощи Ефрема были перенесены, а на месте захоронения оставили только часовню.

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29 мая ― день ангела:

29 мая свои именины празднуют Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор и Федор.

29 мая ― приметы и традиции:

Сегодня хозяйки готовили завтрак из круп ― манной, ячневой, пшенной или гречневой.

29 мая посвящают в народе зерновым культурам ― сегодня важный день работы в поле.

Если в водоемах лягушки квакают ― к скорому дождю.

29 мая ― что нельзя делать и что можно:

Сегодня нельзя организовывать важные празднества и свадьбы.

Хорошо поработать в поле можно только до обеда ― после обеда поле должно отдыхать, чтобы не сгорел урожай.

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