29 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 29 травня

29 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день миротворця. Крім того, 29 травня вшановують Єфрема Перекомського. Які свята 29 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі STB.UA.

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29 травня ― свята:

Міжнародний день миротворців;

Всесвітній день здоров’я травної системи, або Всесвітній день здорового травлення;

Міжнародний день миротворців святкують щороку 29 травня з 2003 року. У грудні 2002 року Генасамблея ООН прийняла резолюцію, якою закріпила необхідність святкування Дня миротворців 29 травня. В Україні святкування Міжнародного дня миротворця закріпили указом президента України у квітні на 29 травня, як і в усьому світі. Мета дня ― підкреслити важливість роботи миротворців ООН, задіяних у різних частинах світу, їхній внесок у забезпечення миру та жертви, на які йдуть чоловіки й жінки на службі ООН. Щороку Генасамблея готує звернення з приводу Міжнародного дня миротворця.

Всесвітній день здорового травлення відзначають щороку 29 травня. Його мета привернути увагу суспільства до проблем травлення, які спричинені неправильним харчуванням. Насправді, причини проблем із травленням різні, але головні з них: неправильне харчування, низька якість продуктів, шкідливі звички, стреси. День започаткований з ініціативи ВООЗ, і щороку піднімаються інші проблеми та захворювання, які пов’язані з травленням.

29 травня ― церковні свята:

29 травня вшановують пам’ять преподобного Єфрема Перекомського. Преподобний народився в 1412 році в родині Кашинського купця Стефана і його дружини Анни, похрестили його як Євстафія.

В юності пішов послушником в Калязинський монастир до преподобного Макарія. Але коли його батьки пішли в монастир, він прийняв постриг теж ― як Єфрем.

Близько 1450 року Єфрем пішов у пустельники. Проте, навколо нього все одно почала формуватися чернеча громада. На прохання братії Єфрем став їхнім настоятелем і близько 1450 року прийняв від архієпископа Новгородського Євфимія висвячення у сан ієромонаха. Преподобний Єфрем помер 26 вересня 1492 року та був похований в Нікольському храмі. Мощі Єфрема були перенесені, а на місці поховання залишили тільки каплицю.

29 травня ― день ангела:

29 травня свої іменини святкують Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор та Федір.

29 травня ― прикмети і традиції:

Сьогодні господині готували сніданок із круп ― манної, ячної, пшоняної або гречаної.

29 травня присвячують у народі зерновим культурам ― сьогодні важливий день роботи в полі.

Якщо у водоймах жаби квакають ― до скорого дощу.

29 травня ― що не можна робити і що можна:

Сьогодні не можна організовувати важливі святкування та весілля.

Гарно попрацювати у полі можна тільки до обіду ― післяобід поле має відпочивати, щоб не погорів урожай.

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