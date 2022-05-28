28 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

28 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день здоров’я жінок. Крім того, 28 травня вшановують преподобного Ісаю Києво-Печерського. Які свята 28 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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28 травня ― свята:

Міжнародний день дій щодо охорони жіночого здоров’я або Міжнародний день здоров’я жінок;

Всеукраїнський день краєзнавства.

Міжнародний день здоров’я жінок відзначають щороку 28 травня. Ініціатива створення Міжнародного дня здоров’я жінок була 8 травня 1987 року під час V Міжнародної наради з питань жіночого здоров’я у Коста-Ріці. Тоді було прийнято рішення щорічно в світі відзначати Міжнародний день здоров’я жінок, або Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров’я. Здоров’я жінки має величезне значення для людства. До цього цивілізаційні процеси йшли так, що суспільство приділяло недостатньо уваги правам жінки, в тому числі на здоров’я, обстеження та лікування.

Право жінки на всебічне і повне обслуговування для підтримки сексуального та репродуктивного здоров’я позначено в міжнародних угодах про права людини і гарантує право на життя, здоров’я і конфіденційність.

Міжнародний день здоров’я жінок нагадує ще раз, що потрібен регулярний догляд за собою і своїм здоров’ям ― профілактичні огляди, дослідження щитоподібної залози, молочних залоз, контроль гормонів та відвідування інших лікарів.

Всеукраїнський день краєзнавства ― професійне свято науковців, які займаються вивченням історії місцевості, міст, сіл, районів. Відзначається 28 травня. Загалом, краєзнавцями переважно стають історики та географи, проте серед них є також журналісти та фахівці в інших науках, які досліджують свій край. Всеукраїнський день краєзнавства було запроваджено відповідно до рішення VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України, який відбувся 23 січня 2017 року. Саме 28 травня 1925 року в місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства, на якій вирішили створити Український комітет краєзнавства. Тому 28 травня 1925 року ― початок інституціоналізації вітчизняного краєзнавчого руху, а також початок історії Національної спілки краєзнавців України.

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28 травня ― церковні свята:

Вшанування пам’яті Преподобного Пахомія Великого;

Вшанування преподобного Ісаї Києво-Печерського.

Святий Пахомій Великий народився 292 року, його батьками були язичники. Проте він пішов до римського війська. Однак, помандрувавши під час служби, Пахомій дізнався про християнство та став одним із віруючих, незважаючи на своє звання військового та гоніння. З 317 року він начебто став самітником, поки у 320 році не заснував громаду монахів. На його думку, спільне існування та служіння Богу більш ефективне, ніж самітництво. Святий Пахомій фактично вперше створив правила існування та функціонування монастиря та правила життя монахів ― від розкладу дня до організації всього монастиря разом із робочими будівлями та налагодженням необхідної торгівлі. Однак, Пахомій вважав, що монахи мають максимально відокремитися від мирського, й обмежував контакти із зовнішнім світом. Він став відомий на весь Єгипет і заснував ще кілька монастирів, в тому числі й жіночий. Він начебто мав дар зцілення та передбачення й помер в 346 році ― у віці 54 років. Вшановують його щорічно 28 травня.

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Ісая Києво-Печерський вшановується українською церквою щорічно 28 травня. Ісая жив в ХІ―ХІІ ст. в Київській Русі. Народився він в Києві, тут здобував духовну освіту. Монастирська традиція відрізняє Ісаю Києво-Печерського від його тезки, також печерського постриженика і єпископа Ростовського (1077-90 рр.). Київський Ісая ж помер у 1115 році. На карті Ближніх печер 1638 року згаданий як «святий старець Ісая роботящий». Він був монахом Києво-Печерського монастиря на його ранніх етапах існування, мощі розмістили поряд із Аврамієм Трудолюбивим.

28 травня ― день ангела:

Сьогодні іменини у православній церкві святкують Дмитро, Ігнат та Анастасія.

28 травня ― прикмети і традиції:

На Пахома тепло – літо пройде з сонячною і погожою погодою.

Якщо сьогодні буде дощ ― грози чекайте протягом усього червня.

28 травня ― що не можна робити і що можна:

Незаміжні дівчата нікому не мають розповідати про свої мрії та плани.

Люди вважають, що сьогодні краще не брати здачі при покупці.

Не можна залишати посуд брудним.

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