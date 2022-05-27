27 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

27 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День захисту від сонця. Крім того, 27 травня вшановують мученика Ісидора. Які свята 27 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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27 травня ― свята:

День захисту від сонця, або День сонцезахисного крему;

День клейкої стрічки.

День захисту від сонця, або День сонцезахисного крему святкують 27 травня. Цього дня увагу людей звертають на необхідність захисту від ультрафіолету через захворювання шкіри, як, наприклад, рак. Останні роки сонце стає все більш небезпечним, тому при виході на двір завжди необхідно користуватися сонцезахисними засобами.

День клейкої стрічки ― 27 травня. Це жартівливе свято, оскільки клейка стрічка після винайдення зайняла важливе місце в домашньому господарстві, й без неї не обходяться ні свята, ні іноді й ремонти певних речей. Клейка стрічка технологічно використовує фізичне явище адгезії. Вона служить для склеювання предметів разом, а також для захисного або декоративного покриття. У стрічки є кілька категорій клейкості, залежно від товщини клею (10–30 мкм); клей буває акриловий або каучуковий. Саме 27 травня Річард Дрю запатентував клейку стрічку, а компанія, на яку він працював, Minnesota Mining створила торгові марки Scotch і Scotch Tape.

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27 травня ― церковні свята

27 травня вшановують пам’ять Мученика Ісидора. Це давній святий, який жив в Олександрії у ІІІ столітті н.е. За часи правління імператора Декія Ісидора начебто забрали в армію, в легіон полководця Нумерія. Проте, Ісидор не відмовився від християнства і був схоплений на службі за молитвами Христу. Тоді його арештували, катували і стратили. Але Ісидор не втратив віри.

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27 травня ― День ангела

Щорічно 27 травня іменини за православним календарем святкують Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків та Ян.

27 травня ― прикмети і традиції:

Сьогодні, 27 травня, погода вирішує, яким буде літо.

Якщо на небі хмари ― найближчий тиждень буде лити дощ.

27 травня ― що не можна робити і що можна:

Не можна довго дивитись у дзеркало.

Не можна лаятися.

Якщо позичити гроші ― все літо будеш бідним.

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