27 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

27 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День защиты от солнца. Кроме того, 27 мая чествуют мученика Исидора. Какие праздники 27 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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27 мая ― праздники:

День защиты от солнца, или День солнцезащитного крема;

День клейкой ленты.

День защиты от солнца, или День солнцезащитного крема празднуют 27 мая. В этот день внимание людей обращают на необходимость защиты от ультрафиолета из-за заболеваний кожи, как, например, рак. Последние годы солнце становится все более опасным, поэтому при выходе на улицу всегда необходимо пользоваться солнцезащитными средствами.

День клейкой ленты ― 27 мая. Это шутливый праздник, поскольку клейкая лента после изобретения заняла важное место в домашнем хозяйстве и без нее не обходятся ни праздники, ни иногда и ремонты определенных вещей. Клейкая лента технологически использует физическое явление адгезии. Она служит для склеивания предметов вместе, а также для защитного или декоративного покрытия. У ленты имеется несколько категорий клейкости в зависимости от толщины клея (10–30 мкм); клей бывает акриловый или каучуковый. Именно 27 мая Ричард Дрю запатентовал клейкую ленту, а компания, на которую он работал, Minnesota Mining создала торговые марки Scotch и Scotch Tape.

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27 мая ― церковные праздники

27 мая чтят память мученика Исидора. Исидор ― древний святой, живший в Александрии в ІІІ веке н.э. Во времена правления императора Декия Исидора якобы забрали в армию, в легион полководца Нумерия. Однако Исидор не отказался от христианства и был схвачен на службе за молитвами Христу. Тогда его арестовали, пытали и казнили. Но Исидор не потерял веру.

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27 мая ― День ангела:

Ежегодно 27 мая именины по православному календарю празднуют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков и Ян.

27 мая ― приметы и традиции:

Сегодня, 27 мая, погода решает, каким будет лето.

Если на небе тучи ― ближайшую неделю будет лить дождь.

27 мая ― что нельзя делать и что можно:

Нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя ругаться.

Если одолжить деньги ― все лето будешь бедным.

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