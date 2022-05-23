Как правильно обращаться с деньгами в мае 2022 каждому знаку зодиака? Читайте финансовый гороскоп на май 2022 по знакам зодиака от Хаяла Алекперова, дважды победителя и судьи проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ.

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Овны

В этот период Овнам стоит быть внимательнее к финансовым предложениям, которые к ним поступают. Особенно, если речь идет о людях, в которых вы не уверенны. Есть большая вероятность денежных потерь. Зато конец месяца порадует Овнов нежданной прибылью. Постарайтесь распорядиться ею экономно.

Тельцы

Май откроет перед Тельцами новые перспективы в финансовом плане. Скорее всего, у вас появятся дополнительные источники доходов. Или же начинания, которые в дальнейшем принесут хороший доход. В любом случае – не теряйте момент. Куйте железо, пока оно горячо.

Близнецы

В этом месяце Близнецам стоит быть осторожнее с весомыми капиталовложениями. Перед тем, как решиться на тот или иной шаг, постарайтесь хорошенько все обдумать и взвесить. Так как есть большая вероятность невыгодных покупок.

Раки

Не стоит торопиться с выводами. Даже если начало месяца не сулит вам хороших доходов и прибыли, это – не повод расстраиваться. Уже в середине мая ситуация может кардинально поменяться. Главное при этом – быть активным и не откладывать на завтра начало новых дел, даже если по началу они кажутся не весьма перспективными.

Львы

В этот период Львам стоит быть более экономными. Тяга к спонтанным покупкам и приобретениям может подтолкнуть вас к неоправданным тратам. А потому старайтесь создать план покупок на месяц и четко ему следуйте.

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Девы

В мае звезды сулят Девам позитивные перемены, которые коснутся профессиональной сферы деятельности. Вполне возможно, что Вам будут поступать выгодные предложения по работе, которые повлекут за собой хорошую прибыль.

Весы

В этом месяце Весов ожидают приятные неожиданности, связанные с финансовой сферой. Вполне возможны незапланированные доходы или возвращение старых долгов, на которое вы уже не рассчитывали.

Скорпионы

В этот период в финансовых вопросах Скорпионы могу столкнуться с непредвиденными растратами. Но не стоит волноваться – уже к концу месяца звезды обещают представителям знака улучшение материального положения.

Стрельцы

В этом месяце многие Стрельцы сумеют вывести свои доходы на новый уровень. На вашем пути появятся люди, которые этому поспособствуют. Главное при этом — не отказываться от перспективных возможностей из-за страхов и внутренних сомнений.

Козероги

В мае расположение небесных тел не обещает Козерогам больших материальных доходов или нежданной прибыли. Но зато этот период – благоприятное время, чтобы заложить надежный фундамент для получения хорошей прибыли в будущем. Постарайтесь не сбавлять обороты и приложите для этого максимум усилий.

Водолеи

Водолеям звезды советуют быть более внимательными и осторожными. Есть большая вероятность столкнуться с обманом, который повлечет за собой денежные потери. Особенно осторожными следует быть с новыми знакомыми. Скорее всего, их намерения вовсе не такие «благие», как показалось на первый взгляд.

Рыбы

В этот период звезды сулят Рыбам позитивные перемены, которые коснутся профессиональной сферы деятельности. Вполне вероятно, что вам поступит выгодное предложение, за которым последует хорошая прибыль.

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