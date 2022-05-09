Чего ждать каждому знаку зодиака в мае 2022? Читайте гороскоп на май 2022 от Хаяла Алекперова, дважды победителя и судьи проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ.

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Овны

Начало месяца позволит Овнам восстановить душевное равновесие. События в вашей жизни сложатся так, что появится ответ на вопросы, которые ставили вас в тупик. В конце мая звезды сулят хорошие новости, связанные с близкими людьми. Возможны непредвиденные, но приятные встречи.

Тельцы

В этот период многие Тельцы получат возможность воплотить в реальность давние цели. Главное при этом не откладывать на потом свои начинания. В середине месяца возможны конфликты с близкими людьми. Чтобы их избежать, старайтесь быть терпимее к критике и замечаниям в свой адрес. Помните о том, что родные пытаются дать вам полезный совет.

Близнецы

Этот месяц для Близнецов – время переосмыслить многие события в своей жизни. Сейчас вы сможете свежим взглядом оценить ситуацию. И даже в том, что раньше казалось преградой на вашем пути, вы сможете увидеть удачную возможность.

Раки

В мае звезды сулят Ракам новые возможности. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу, позволив с удачно добиться поставленных целей. В конце месяца старайтесь уделять больше времени своим близким – им очень нужна будет ваша поддержка.

Львы

В этот период старайтесь чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно шестое чувство позволит вам найти правильный выход из сложных ситуаций. В то время как советы окружающих наоборот могут сбить вас с верного пути.

Девы

Май для Дев – весьма плодотворный период. Ваши жизненные силы будут на максимуме, к тому же вам намного проще будет концентрироваться на решении любых реальных задач. Используйте это время, чтобы разобраться со старыми завалами и привести дела в порядок.

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Весы

В мае у Весов может возникнуть желание отгородиться от всего мира и побыть наедине с собой. В какой-то мере это будет даже полезным. Но постарайтесь не позволять себе сделать это состояние привычным. Побороть апатию поможет смена деятельности. Постарайтесь найти себе новое хобби.

Скорпионы

Совет звезд для Скорпионов — не бояться внутренних изменений. Поменяв свое отношение к реальности, вы сможете открыть в себе много новых граней. В середине месяца вы можете столкнуться с теми делами и задачами, в которых ранее потерпели неудачу. Но не стоит переживать, в этот раз вы обязательно справитесь.

Стрельцы

В этот период обстоятельства будут складываться для Стрельцов весьма позитивным образом. Возможны перспективные знакомства и неожиданные повороты в судьбе, которые благоприятным образом отразятся на вашей жизни.

Козероги

В этот период Козероги могут столкнуться с трудностями и преградами на своем пути. Но упрямых и целеустремлённых представителей знака это вряд ли остановит. А потому реализация намеченных планов для вас – это только вопрос времени.

Водолеи

В мае Водолеи будут приятно удивлены тому, как сложатся обстоятельства. Вполне вероятно, что помощь и содействие в сложных ситуациях вам окажут именно те люди, которых ранее вы считали недоброжелателями.

Рыбы

Этот месяц для Рыб – время смелых решений. Представители знака отважатся на те начинания, которые ранее откладывали в дальний ящик. В делах семейных звезды сулят гармонию. Используйте это время, чтобы обсудить с близкими дальнейшие планы.

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