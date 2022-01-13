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Гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

13.01.2022

Дважды победитель и судья мистического проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперт «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов уверяет, что 2022 год сулит немало новых перспектив представителям многих знаков зодиака. Расположение небесных тел будет способствовать активной трудовой деятельности и частым визитам вдохновения. Главное при этом — вовремя использовать удачные моменты, которые предоставляет судьба. В финансовой сфере также есть все шансы повысить свой доход и прийти к желаемому уровню благосостояния. Но сделать это удастся тем, кто умеет действовать быстро и принимать решения здесь и сейчас, без долгих размышлений. Читайте подробный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова.

Гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

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Овны

2022 год для Овнов — время внутренних перемен. Представители знака под другим углом посмотрят на обстоятельства в своей жизни, отметив для себя новые возможности и перспективы. В середине года звезды советуют быть внимательнее к информации, которая к вам поступает. Есть большая вероятность принять ложь за правду. Что касается сферы личных отношений, то семейным Овнам расположение небесных тел сулит гармонию в отношениях. У вас получится не только решить давние разногласия, но и стать еще ближе с партнёром. 

Тельцы

Начало года для Тельцов очень плодотворный период. Сейчас представители знака смогут заложить прочный фундамент для дальнейшего профессионального роста. Но при этом есть большая вероятность, что отдачу от своих усилий Тельцы получат не сразу — придётся поработать на перспективу. В конце весны — начале лета стоит особое внимание обратить на свое здоровье. Наиболее уязвимым местом может стать пищеварительная система. А потому звёзды советуют тщательно следить за своим питанием. 

Близнецы

В 2022 году многие Близнецы решатся на те свершения, которые раньше казались им недосягаемой мечтой. Желанная должность, интересный проект или открытие своего дела — все это может стать реальностью. Главное — прислушиваться к своим мыслям и ощущениям и держаться подальше от пессимистичных комментариев окружающих людей. Одиноким сердцам первая половина года сулит судьбоносные знакомства. У вас есть все шансы встретить свою любовь. 

Раки

Уже в первые месяцы года удача станет верным спутником Раков. Препятствия на пути представители знака смогут легко обходить, а нужные люди в их жизни будут появляться, как никогда, вовремя. Но главной помехой может стать присущая Ракам неуверенность в себе. И тут звезды советуют приложить все усилия, чтобы побороть внутренние сомнения. Середина года — благоприятный период для решения жилищных, бытовых вопросов и дел, связанных с бумажной волокитой. У вас есть все шансы прийти к желаемому результату, приложив минимум усилий. 

Львы

2022 год для Львов — время творческого подъема и свершений. Представители знака смогут воплотить в жизнь свои самые смелые мечты, заручившись поддержкой единомышленников. Но вот в сфере личной жизни звезды советуют быть максимально сдержанными в плане критики и колких замечаний в адрес партнёра. Особенно — в первой декаде года. Так как это время, когда даже маленькая трещина в отношениях пары может превратиться в серьезный разлад. 

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Девы

Начало года сулит Девам новые перспективы. Представители знака будут полны сил и энергии, что позволит быстрыми шагами двигаться к желаемому результату. Но вот в отношениях может быть не все так гладко. В первой половине года на поверхность могут выйти те проблемы, на которые Девы раньше постоянно закрывали глаза. Но как бы там ни было, звёзды советуют избегать эмоциональных решений и импульсивных поступков. Старайтесь подходить к ситуации с «холодной головой». 

Весы

Начало года может стать для Весов достаточно непростым периодом. Обстоятельства то и дело могут складываться вразрез с вашими планами, а люди, на которых вы полагаетесь, — подводить. Но расстраиваться по этому поводу не стоит. Относитесь к данным ситуациям философски. И очень скоро заметите, что судьба уготовила вам намного больше удачных возможностей, чем вы рассчитывали. Главное — их разглядеть. 

Скорпионы 

Начало года сулит Скорпионам удачу в финансовых вопросах. Представители знака смогут заметно улучшить свое благосостояние. Что касается профессиональной сферы, то здесь звезды советуют тщательно следить за своей репутацией. Избегайте участия в сплетнях, так как именно вы можете оказаться крайним звеном в этой цепочке. Середина года — благоприятный период для путешествий. Они будут не только интересными, но и преподнесут множество перспективных знакомств. 

Стрельцы

2022 год заметно поспособствует осуществлению глобальных планов и начинаний Стрельцов. Те дела, с которыми представители знака подолгу пытаются разобраться, удастся привести к логичному завершению. В финансовой сфере звезды сулят удачу. Все, за что Стрельцы будут браться, может принести хороший доход. Главное — быть активнее и не сидеть сложа руки. В конце года стоит позаботиться о профилактике хронических заболеваний, так как возможно обострение.

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Козероги

Расположение небесных тел в начале года может подталкивать Козерогов к чрезмерной эмоциональности. А потому есть большой риск импульсивных поступков, о которых представители знака могут пожалеть. Совет звезд — быть сдержаннее и чаще обращаться за советами к близким людям. В профессиональной сфере Козероги будут максимально продуктивными. Новые проекты будут даваться им легко, а желаемых высот удастся достичь без преград. Единственное условие при этом — максимально надеяться только на собственные силы. 

Водолеи 

Первое полугодие для Водолеев — время активной работы. Есть большая вероятность, что представителям знака придется одновременно решать много задач, что, с одной стороны, может привести к серьезным успехам, а с другой — не менее серьезной усталости и даже проблемам со здоровьем. А потому звезды советуют сохранять баланс и должное внимание уделять отдыху. В делах любовных звезды сулят одиноким сердцам романтические знакомства в середине года. Но не торопите события — ваша напористость может стать преградой для развития отношений. 

Рыбы 

Первые месяцы 2022 года для Рыб — удачный период, чтобы завершить начатые дела. Те вопросы, в которых представители знака сталкивались с преградами на своем пути, удастся решить как по маслу. Также этот год станет удачным для тех Рыб, чья профессия связана с творчеством. Вдохновение будет вашим частым гостем, что заметно поспособствует карьерному росту. Но при этом звезды советуют поработать над целеустремленностью и напористостью, так как представители знака рискуют упустить немало удачных шансов, отступая перед малейшими трудностями.

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