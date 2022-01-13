Дважды победитель и судья мистического проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперт «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов уверяет, что 2022 год сулит немало новых перспектив представителям многих знаков зодиака. Расположение небесных тел будет способствовать активной трудовой деятельности и частым визитам вдохновения. Главное при этом — вовремя использовать удачные моменты, которые предоставляет судьба. В финансовой сфере также есть все шансы повысить свой доход и прийти к желаемому уровню благосостояния. Но сделать это удастся тем, кто умеет действовать быстро и принимать решения здесь и сейчас, без долгих размышлений. Читайте подробный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова.

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Овны

2022 год для Овнов — время внутренних перемен. Представители знака под другим углом посмотрят на обстоятельства в своей жизни, отметив для себя новые возможности и перспективы. В середине года звезды советуют быть внимательнее к информации, которая к вам поступает. Есть большая вероятность принять ложь за правду. Что касается сферы личных отношений, то семейным Овнам расположение небесных тел сулит гармонию в отношениях. У вас получится не только решить давние разногласия, но и стать еще ближе с партнёром.

Тельцы

Начало года для Тельцов — очень плодотворный период. Сейчас представители знака смогут заложить прочный фундамент для дальнейшего профессионального роста. Но при этом есть большая вероятность, что отдачу от своих усилий Тельцы получат не сразу — придётся поработать на перспективу. В конце весны — начале лета стоит особое внимание обратить на свое здоровье. Наиболее уязвимым местом может стать пищеварительная система. А потому звёзды советуют тщательно следить за своим питанием.

Близнецы

В 2022 году многие Близнецы решатся на те свершения, которые раньше казались им недосягаемой мечтой. Желанная должность, интересный проект или открытие своего дела — все это может стать реальностью. Главное — прислушиваться к своим мыслям и ощущениям и держаться подальше от пессимистичных комментариев окружающих людей. Одиноким сердцам первая половина года сулит судьбоносные знакомства. У вас есть все шансы встретить свою любовь.

Раки

Уже в первые месяцы года удача станет верным спутником Раков. Препятствия на пути представители знака смогут легко обходить, а нужные люди в их жизни будут появляться, как никогда, вовремя. Но главной помехой может стать присущая Ракам неуверенность в себе. И тут звезды советуют приложить все усилия, чтобы побороть внутренние сомнения. Середина года — благоприятный период для решения жилищных, бытовых вопросов и дел, связанных с бумажной волокитой. У вас есть все шансы прийти к желаемому результату, приложив минимум усилий.

Львы

2022 год для Львов — время творческого подъема и свершений. Представители знака смогут воплотить в жизнь свои самые смелые мечты, заручившись поддержкой единомышленников. Но вот в сфере личной жизни звезды советуют быть максимально сдержанными в плане критики и колких замечаний в адрес партнёра. Особенно — в первой декаде года. Так как это время, когда даже маленькая трещина в отношениях пары может превратиться в серьезный разлад.

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Девы

Начало года сулит Девам новые перспективы. Представители знака будут полны сил и энергии, что позволит быстрыми шагами двигаться к желаемому результату. Но вот в отношениях может быть не все так гладко. В первой половине года на поверхность могут выйти те проблемы, на которые Девы раньше постоянно закрывали глаза. Но как бы там ни было, звёзды советуют избегать эмоциональных решений и импульсивных поступков. Старайтесь подходить к ситуации с «холодной головой».

Весы

Начало года может стать для Весов достаточно непростым периодом. Обстоятельства то и дело могут складываться вразрез с вашими планами, а люди, на которых вы полагаетесь, — подводить. Но расстраиваться по этому поводу не стоит. Относитесь к данным ситуациям философски. И очень скоро заметите, что судьба уготовила вам намного больше удачных возможностей, чем вы рассчитывали. Главное — их разглядеть.

Скорпионы

Начало года сулит Скорпионам удачу в финансовых вопросах. Представители знака смогут заметно улучшить свое благосостояние. Что касается профессиональной сферы, то здесь звезды советуют тщательно следить за своей репутацией. Избегайте участия в сплетнях, так как именно вы можете оказаться крайним звеном в этой цепочке. Середина года — благоприятный период для путешествий. Они будут не только интересными, но и преподнесут множество перспективных знакомств.

Стрельцы

2022 год заметно поспособствует осуществлению глобальных планов и начинаний Стрельцов. Те дела, с которыми представители знака подолгу пытаются разобраться, удастся привести к логичному завершению. В финансовой сфере звезды сулят удачу. Все, за что Стрельцы будут браться, может принести хороший доход. Главное — быть активнее и не сидеть сложа руки. В конце года стоит позаботиться о профилактике хронических заболеваний, так как возможно обострение.

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Козероги

Расположение небесных тел в начале года может подталкивать Козерогов к чрезмерной эмоциональности. А потому есть большой риск импульсивных поступков, о которых представители знака могут пожалеть. Совет звезд — быть сдержаннее и чаще обращаться за советами к близким людям. В профессиональной сфере Козероги будут максимально продуктивными. Новые проекты будут даваться им легко, а желаемых высот удастся достичь без преград. Единственное условие при этом — максимально надеяться только на собственные силы.

Водолеи

Первое полугодие для Водолеев — время активной работы. Есть большая вероятность, что представителям знака придется одновременно решать много задач, что, с одной стороны, может привести к серьезным успехам, а с другой — не менее серьезной усталости и даже проблемам со здоровьем. А потому звезды советуют сохранять баланс и должное внимание уделять отдыху. В делах любовных звезды сулят одиноким сердцам романтические знакомства в середине года. Но не торопите события — ваша напористость может стать преградой для развития отношений.

Рыбы

Первые месяцы 2022 года для Рыб — удачный период, чтобы завершить начатые дела. Те вопросы, в которых представители знака сталкивались с преградами на своем пути, удастся решить как по маслу. Также этот год станет удачным для тех Рыб, чья профессия связана с творчеством. Вдохновение будет вашим частым гостем, что заметно поспособствует карьерному росту. Но при этом звезды советуют поработать над целеустремленностью и напористостью, так как представители знака рискуют упустить немало удачных шансов, отступая перед малейшими трудностями.

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