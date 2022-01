Двічі переможець і суддя містичного проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов запевняє, що 2022 рік обіцяє чимало нових перспектив представникам багатьох знаків зодіаку. Розташування небесних тіл сприятиме активній трудовій діяльності та частим візитам натхнення. Головне при цьому — вчасно використовувати вдалі моменти, які дарує доля. У фінансовій сфері також є всі шанси підвищити свій прибуток і досягти бажаного рівня добробуту. Проте зробити це вдасться тим, хто вміє діяти швидко та ухвалювати рішення тут і зараз, без довгих роздумів. Читайте детальний гороскоп на 2022 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова.

2022 рік для Овнів — час внутрішніх змін. Представники знака під іншим кутом подивляться на обставини у своєму житті, відзначивши для себе нові можливості і перспективи. У середині року зірки радять бути уважнішими до інформації, яка до вас надходить. Є велика ймовірність прийняти брехню за правду. Що стосується сфери особистих стосунків, то сімейним Овнам розташування небесних тіл обіцяє гармонію в парі. Вам вдасться не тільки владнати давні розбіжності, а й стати ще ближчими з партнером.

Початок року для Тельців — дуже плідний період. Зараз представники знака зможуть закласти міцний фундамент для подальшого професійного зростання. Але при цьому є велика ймовірність, що віддачу від своїх зусиль Тельці отримають не відразу — доведеться попрацювати на перспективу. Наприкінці весни — на початку літа варто особливу увагу звернути на своє здоров’я. Найбільш вразливим місцем може стати травна система. А тому зірки радять ретельно стежити за своїм харчуванням.

У 2022 році багато Близнюків наважаться на ті звершення, які раніше здавалися їм недосяжною мрією. Бажана посада, цікавий проєкт або відкриття своєї справи — все це може стати реальністю. Головне — прислухатися до своїх думок та відчуттів і триматися подалі від песимістичних коментарів оточення. Самотнім серцям перша половина року обіцяє доленосні знайомства. У вас є всі шанси зустріти своє кохання.

Уже в перші місяці року удача стане вірним супутником Раків. Перешкоди на шляху представники знака зможуть легко обходити, а потрібні люди в їхньому житті з’являтимуться, як ніколи, вчасно. Та головною перешкодою може стати притаманна Ракам невпевненість у собі. І тут зірки радять докласти всіх зусиль, щоб побороти внутрішні сумніви. Середина року — сприятливий період для вирішення житлових, побутових питань і справ, пов’язаних з паперовою тяганиною. У вас є всі шанси досягти бажаного результату, доклавши мінімум зусиль.

2022 рік для Левів — час творчого піднесення і звершень. Представники знака зможуть втілити в життя свої найсміливіші мрії, заручившись підтримкою однодумців. Проте у сфері особистого життя зірки радять бути максимально стриманими в плані критики і різких зауважень на адресу партнера. Особливо — в першій декаді року. Оскільки це час, коли навіть маленька тріщина у стосунках пари може перетворитися на серйозний розлад.

Початок року обіцяє Дівам нові перспективи. Представники знака будуть сповнені сил та енергії, що дасть змогу швидкими кроками рухатися до бажаного результату. Проте в стосунках може бути не все так добре. У першій половині року на поверхню можуть вийти ті проблеми, на які Діви раніше постійно закривали очі. Хай там як, зірки радять уникати емоційних рішень та імпульсивних учинків. Намагайтеся підходити до ситуації з «холодною головою».

Початок року може стати для Терезів досить непростим періодом. Обставини можуть складатися врозріз із вашими планами, а люди, на яких ви покладаєтеся, — підводити. Проте засмучуватися через це не варто. Ставтеся до таких ситуацій по-філософськи. І дуже скоро зауважите, що доля приготувала вам набагато більше вдалих можливостей, ніж ви сподівалися. Головне — їх розгледіти.

Початок року обіцяє Скорпіонам удачу у фінансових питаннях. Представники знака зможуть помітно поліпшити свій добробут. Що стосується професійної сфери, то тут зірки радять ретельно стежити за своєю репутацією. Уникайте участі в плітках, бо саме ви можете виявитися крайньою ланкою в цьому ланцюжку. Середина року — сприятливий період для подорожей. Вони будуть не тільки цікавими, а й подарують багато перспективних знайомств.

2022 рік помітно посприяє здійсненню глобальних планів і починань Стрільців. Ті справи, з якими представники знака довго намагаються розібратися, вдасться привести до логічного завершення. У фінансовій сфері зірки обіцяють удачу. Все, за що Стрільці братимуться, може принести хороший прибуток. Головне — бути активнішими і не сидіти склавши руки. Наприкінці року варто подбати про профілактику хронічних захворювань, оскільки можливе загострення.

Розташування небесних тіл на початку року може підштовхувати Козерогів до надмірної емоційності. А тому є великий ризик імпульсивних учинків, про які представники знака можуть пошкодувати. Порада зірок — бути стриманішими і частіше звертатися по пораду до близьких людей. У професійній сфері Козероги будуть максимально продуктивними. Нові проєкти даватимуться їм легко, а бажаних висот вдасться досягти без перешкод. Єдина умова при цьому — максимально покладатися лише на власні сили.

Перше півріччя для Водоліїв — час активної роботи. Є велика ймовірність, що представникам знака доведеться одночасно вирішувати багато завдань, що, з одного боку, може привести до серйозних успіхів, а з іншого — не менш серйозної втоми і навіть проблем зі здоров’ям. А тому зірки радять зберігати баланс і належну увагу приділяти відпочинку. У справах любовних зірки обіцяють самотнім серцям романтичні знайомства в середині року. Але не квапте події — ваша напористість може стати на заваді розвитку стосунків.

Перші місяці 2022 року для Риб — вдалий період, щоб завершити розпочаті справи. Ті питання, в яких представники знака стикалися з перепонами на своєму шляху, вдасться вирішити без зусиль. Також цей рік стане вдалим для тих Риб, чия професія пов’язана з творчістю. Натхнення буде вашим частим гостем, що помітно посприяє кар’єрному зростанню. Та при цьому зірки радять попрацювати над цілеспрямованістю і напористістю.

