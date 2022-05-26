26 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

26 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день линди-хопа. Кроме того, 26 мая чествуют мученицу Гликерию. Какие праздники 26 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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26 мая ― праздники

Всемирный день линди-хопа празднуют ежегодно 26 мая. Линди-хоп – уникальный афроамериканский парный танец, появившийся в Нью-Йорке в 20-30-е годы XX века, является подвидом свинга. Он развивался параллельно с другими популярными стилями танцев, поэтому одновременно похож на чарлстон, степ, джаз и другие. Линди-хоп ― потому что танцовщицы говорили, что привыкли делать свой шаг (хоп) еще задолго до того, как Линдберг перелетел через Атлантику. Местом зарождения линди-хопа считается зал «Савой», поскольку в те годы это было одно из немногих заведений для не белого населения США. Американские, шведские и британские танцоры активно возрождали линди в 80-х годах – теперь он стал уже достоянием культуры всего мира как часть свинга.

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26 мая ― церковные праздники

Чествование памяти мученицы Гликерии, девы, и с ней мученика Лаодикия, стража тюремного, происходит 26 мая. Гликерия пострадала за веру во Христа во II веке во время гонения на христиан при императоре Антонине. Он приказал обязательно явиться всем на поклонение древним богам, однако Гликерия пришла с крестом на лбу. От нее статуя Зевса упала и разбилась в храме. Тогда ее попытались забросать камнями, но не смогли, и Антонин заключил деву в тюрьму и приказал истязать. Тюремный страж Лаодикий, следивший за ней, настолько был поражен чудом, что тоже уверовал во Христа.

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26 мая ― День ангела

Сегодня 25 мая именины празднуют Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия и Ирина.

26 мая ― приметы и традиции:

Если ласточки и стрижи часто летают ― к теплу.

Много комаров – к теплому летнему дождю.

26 мая ― что нельзя делать и что можно:

Нельзя купаться в реках и озерах и подходить к ним.

Нельзя работать в поле.

Запрещено стирать в реках и озерах.

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