26 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 26 травня

26 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день лінді-хопу. Крім того, 26 травня вшановують мученицю Глікерію. Які свята 26 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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26 травня ― свята

Всесвітній день лінді-хопу святкують щороку 26 травня. Лінді-хоп ― унікальний афроамериканський парний танець, що з’явився у Нью-Йорку в 20-30-ті роки XX сторіччя, є підвидом свінгу. Він розвивався паралельно з іншими популярними стилями, тому одночасно схожий на чарльстон, степ, джаз та інші танці. Лінді-хоп має таку назву, тому що танцівниці казали, що звикли робити свій крок (хоп) ще задовго до того, як Ліндберг перелетів через Атлантику. Місцем зародженням лінді-хопу вважається зал «Савой», оскільки на ті роки це був один із небагатьох закладів для не білого населення США. Американські, шведські та британські танцюристи активно відроджували лінді у 80-х роках ― тепер він став уже надбанням культури усього світу як частина свінгу.

26 травня ― церковні свята

Вшанування пам’яті мучениці Глікерії, діви, та з нею мученика Лаодикія, стража в’язничного відбувається 26 травня. Глікерія постраждала через віру в Христа в II столітті під час гоніння на християн за імператора Антоніна. Він наказав обов’язково явитися усім на поклоніння древнім богам, проте Глікерія прийшла з хрестом на лобі. Від неї статуя Зевса впала і розбилася у храмі. Тоді її спробували закидати камінням, але не змогли, й Антонін ув’язнив її та наказав катувати. В’язничний страж Лаодикій, що пильнував її, настільки був вражений дивом, що і собі увірував в Христа.

26 травня ― День ангела

Сьогодні 26 травня іменини святкують Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Глікерія та Ірина.

26 травня ― прикмети та традиції:

Якщо ластівки та стрижі часто літають – до тепла.

Багато комарів ― до теплого літнього дощу.

26 травня ― що не можна робити і що можна:

Не можна купатися у річках та озерах та підходити до них.

Не можна працювати у полі.

Заборонено прати у річках та озерах.

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