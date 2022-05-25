25 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

25 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День Державної служби спеціального звязку та захисту інформації. Крім того, 25 травня вшановують святого Германа, патріарха Константинопольського. Які свята 25 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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25 травня ― свята:

День Африки;

Міжнародний день зниклих безвісти дітей;

Всесвітній день щитовидної залози;

День філолога;

Міжнародний день героїв боротьби з тоталітаризмом;

День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

День Африки святкується щороку 25 травня. У 1963 році в Аддис-Абеба було створено Організацію Африканської Єдності (ОАЄ), до якої увійшла більшість країн континенту. У них свято вважається національним. У 2002 році ОАЄ перейменовано у Африканський Союз. Організація має на меті об’єднання країн континенту для вирішення спільних питань.

Міжнародний день зниклих безвісти дітей відзначається в Україні 25 травня з 2019 року з ініціативи всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Ініціатива виникла у США та була підтримана у 2002 році Європейським центром зниклих і таких, що зазнали сексуального насильства, дітей. Символом дня є синя незабудка. Міжнародний день зниклих безвісти дітей має привернути увагу світової громадськості до пошуку дітей, які зникли безвісти, а також до висвітлення проблематики насилля над дітьми. Однією з причин зникнення дітей вважаються складні відносини з батьками ― часто діти намагалися втекти і потрапляли до лихих людей. Також це є насилля вдома, бідність сім’ї та життя в зоні воєнних дій.

Всесвітній день щитовидної залози відзначається щороку 25 травня. Щитоподібна залоза — це невеликий за розмірами орган, який впливає на циркадні ритми людини та обмін речовин, а також загальний гормональний фон. В 2009 році Європейська асоціація (European Thyroid Association), яка займається вивченням захворювань щитоподібної залози, запропонувала присвятити їй день. Часто цього дня установи по всьому світі пропонують безкоштовне обстеження залози, розповсюджують інформацію про можливі проблеми, захворювання та їхню профілактику. В Україні це питання також актуальне, як і онкологічні захворювання залози. Весною 2022 року усі, хто має проблеми зі щитовидною залозою, зіткнулися з проблемою зникнення із усіх аптек ліків, які потрібно регулярно приймати. Україна отримала ліки з ЄС та США протягом кількох місяців після цього.

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День філолога в Україні святкують 25 травня. Професійне свято філологів відзначають щорічно наступного дня після Дня слов’янської писемності та культури. Свято відзначається і в інших пострадянських слов’янських країнах. Це свято вчителів та викладачів у сфері мови і літератури, бібліотекарів, лінгвістів, літературознавців, перекладачів-філологів і всіх, хто має філологічну освіту. Головним предметом вивчення філологів є текст для його коментування та інтерпретації.

Міжнародний день героїв боротьби з тоталітаризмом святкують 25 травня, адже цього дня 1948 року було вбито Вітольда Пілецького, який добровільно пройшов через концтабір Освенцім, де створив підпільну організацію. Це молоде свято, пов’язане зі спробою відбілення володимиром путіним та росією тоталітарного режиму в СРСР. Рішення щодо запровадження Міжнародного дня героїв боротьби з тоталітаризмом депутати Європарламенту ухвалили в 2019 році на 80-ту річницю пакту Молотова-Ріббентропа, щоб відзначити цю дату та бути пильними щодо будь-яких сучасних спроб відбілити злочини тоталітарних режимів. Як відомо, росіяни максимально замовчують в усіх джерелах існування пакту ― про договір СРСР та Третього рейху щодо нападу на Польщу та переділ територій Європи. У резолюції 2019 року євродепутати також засуджують екстремістські і ксенофобські політичні сили і організації в Європі за спотворення історичних фактів і використання символіки і риторики тоталітарної пропаганди. У 2020 році міністри закордонних справ Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та США звинуватили путіна у фальсифікації історії.

День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації святкують 25 травня. Це професійне свято, яке було започатковане 29 квітня 2021 року ― указом Президента України. 25 травня 2006 року постановою Кабміну було передбачено утворення Адміністрації Держспецзв’язку на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, який було ліквідовано. 25 травня має на меті донести завдання Держспецзв’язку ― налагодження та забезпечення функціонування зв’язку у громадян, роботу спецзв’язку державних органів, кіберзахист систем комунікацій.

25 травня ― церковні свята

День святого Германа, патріарха Константинопольського в православній церкві святкують 25 травня, а в католицькій ― 12 травня. Святий Герман вважається противником іконоборництва, він святий і для православних, і для католиків. Народився він приблизно в 634 році. Його батька вбили за спробу замаху на імператора, а Германа оскопили приблизно в 15 років та віддали на духовне навчання. Герман був поставлений єпископом в місті Кизик, а в 715 році обраний Патріархом Константинопольським. Він почав викривали імператора Льва ІІІ в єресі, щоб протистояти іконоборству. Він був патріархом більше 14 років і сам склав із себе повноваження, бо не отримав підтримки Риму в протистоянні імператору та іконоборцям. Проте прожив до 95 років та був похований у Константинополі. Згодом його мощі перенесли до Франції.

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25 травня ― день ангела

Щороку 25 травня іменини святкують Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп та Ян.

25 травня ― прикмети і традиції:

День 25 травня в народі звуть «Горобинівка» ― люди просять горобину вберегти будинок від пожежі. Також вірять, що горобина врятує їх від біди, нещастя, злого ока.

На сході небо червоне – до сухого літа.

25 травня ― що не можна робити і що можна:

25 травня не можна зривати та приносити в будинок біле латаття, цвітіння якого починається саме з цієї дати.

Не можна в цей день пити спиртні напої ― нечиста сила накоїть горя руками п’яничок.

Незаміжнім дівчатам у цей день не можна носити чорні речі.

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