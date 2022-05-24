Сьогодні день Ангела Дениса. Цього дня прийнято вітати всіх Денисів із їхніми іменинами. Також День ангела Дениса святкують 25 травня, 32 травня, 6 червня, 16 червня, 3 липня, 3 липня, 31 серпня, 16 жовтня, 17 січня, 3 березня, 23 березня, 25 березня, 28 березня, 4 травня, 19 травня, 21 травня, та 24 травня.

Що означає ім’я Денис?

У перекладі з давньогрецької, Денис означає “посвячений Діонісу”, оскільки Денис – це з форм імені Діонісій. Згідно з грецькою міфологією, прийнято вважати, що Денис є одним з міфологічних богів і відповідає за виноробство і за землеробство. Як правило, Дениса можна охарактеризувати як досить тямущу людину. Денис дуже товариський, аналітично розумний, має чудову уяву. Може знайти себе практично у всіх сферах життєдіяльності, може бути яскравим і таким, що дуже запам’ятовується, але не з усіма, а лише в компанії близьких і рідних йому людей. У його компанії ніколи не буває нудно, він легко піднімає настрій собі та оточуючим. Часто йому дуже важко показати свої почуття, оскільки він дуже боїться розчаровуватися в людях.

Вітання з Днем ангела Дениса у віршах

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З Днем ангела Дениса хочеться тебе привітати,

І найкращі побажання тільки тобі надіслати,

Бажаю залишатися завжди таким же класним,

І нехай твоє життя буде наповнене лише прекрасним!

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У День ангела Дениса привітання прийми,

Бажаю я тобі достатку та доброти

Кар’єри, миру, дружби та любові,

Людей добрих та бути у мирі з собою!

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З Днем ангела Дениса поспішаю тебе привітати,

І найкращі побажання тобі залишати,

Бажаю щоб ти завжди був таким же сміливим,

Добрим, чуйним і не менш умілим!

Бажаю я тобі достатку та кохання,

Не знати що таке зітхання!

Нехай здійснюються заповітні твої мрії,

І не зупиняйся на досягнутому, реалізуй плани в цілі!