24 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

24 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День слов’янської писемності та культури. Крім того, 24 травня вшановують Святу Марію, помічницю християн. Які свята 24 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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24 травня ― свято:

Європейський день парків;

День слов’янської писемності та культури;

День тіари.

Європейський день парків проводиться щорічно 24 травня за рішенням Федерації Європарк — європейської організації, яка об’єднує охоронювані природні території в 36-ти європейських країнах. Європейський день парків має консолідувати міжнародне суспільство у справі охорони природних територій. Вперше Європейський день парків був проведений у 1999 році. День свята вибраний тому, що 24 травня у Швеції був заснований перший європейський національний парк, а зараз по Європі їх більше 300. Щороку для проведення Європейського дня парків обирається певна тема, наприклад, у 2021 році це була «Парки: Наступне покоління». Найкращі парки в Україні: Володимирська гірка, Межигір’я, Феофанія, Алея сакур, національний природний парк «Залісся», Печерський ландшафтний парк, регіональний ландшафтний парк «Сеймський», Маріїнський парк, Тростянецький парк.

День слов’янської писемності та культури святкують 24 травня. Згідно з Указом Президента України «Про День слов’янської писемності і культури» від 17 вересня 2004 р. свято носить щорічний характер та пов’язане із вшануванням пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Грецькі просвітителі Кирило і Мефодій дали поштовх для розвитку східнослов’янської писемності, перекладаючи церковнослов’янською мовою богослужебні книги та Євангеліє. Вони впорядкували писемність у Київській Русі, і начебто на честь них названо алфавіт, яким користуються і зараз ― кирилиця. Це третій офіційний алфавіт Євросоюзу після латиниці і грецького письма. Крім України, кирилицею користуються у Болгарії, Сербії, Македонії, Чорногорії та у ряді інших країн.

День тіари ― щорічне свято, яке відзначають 24 травня. Подію започаткували після проведення заходу на честь «Сезонів успіху Барбари Беліссімо» у 2005 році. Дата святкування збігається з днем народження королеви Вікторії. Свято має на меті дозволити жінкам почувати себе особливими, прекрасними і бажаними.

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24 травня ― церковне свято:

День Святої Марії, помічниці християн;

День пам’яті священномученика Мокія;

День рівноапостольних Мефодія та Кирила, вчителів Словенських.

День Святої Марії, помічниці християн святкують 24 травня. Подібне свято вперше згадується Іваном Золотоустим в 345 році. Церковники святкують день на честь Діви Марії та допомоги, яку вона надсилає тим, хто просить. День Святої Марії набув особливого поширення в західному християнстві, насамперед у Католицькій церкві, а також у країнах, де особливу пошану висловлюють Діві Марії, сину її Ісусу Христу та Богу. Особливого значення День Діви Марії, помічниці християн, набув у XVI столітті, в часи протистояння християнської Європи та Османської імперії. 24 травня 1814 року папа Пій VII запровадив свято вшанування Діви Марії-Помічниці на знак подяки за повернення до Риму і звільнення від наполеонівського режиму. У католиків свято рівнозначне православній Покрові.

Священномученика Мокія вшановують 24 травня. Про нього згадують вперше в Македонії ― він місцевий святий, який помер приблизно у 295 році після народження Христа. Святий Мокій переконував язичників, що зібралися для святкування язичницькому божеству Діонісу (Бахусу), залишити беззаконні і погані звичаї, що супроводжували це торжество, покаятися, звернутися до Господа Ісуса Христа і очиститися в святому хрещенні. Проте його схопили і віддали правителю Лаодікеї. Його катували, а потім відсікли голову, оскільки він занадто легко переносив тортури. Канонізацією зайнявся імператор Костянтин, який побудував храм та переніс до нього мощі Мокія.

Кирила та Мефодія вшановують 24 травня. Це брати, які жили в 9 столітті, народилися у місті Солунь у Греції, потім були відправлені до Київської Русі допомагати з перекладом Біблії та впорядкуванням алфавіту. Влітку 863 року Кирило і Мефодій на запрошення князя Ростислава переселились до Моравії, щоб проповідувати християнство. Пізніше Папа Адріан II дав на це дозвіл, а папа Іван VIII підтвердив його. В 866 на виклик Папи Римського Адріана II їздили до Риму. Отримали від нього спеціальне послання, в якому їм дозволялося розповсюджувати слов’янські церковні книги і проводити богослужіння слов’янською мовою.

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24 травня ― День ангела:

Щороку 24 травня свої іменини та день ангела святкують Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

24 травня ― прикмети та традиції:

24 травня вважали днем Арини Капусниці ― після нього можна висаджувати огірки та капусту.

Вважається, що 24 травня ― Мокрий день, частково на честь мученика Мокія, а частково ― тому що майже завжди цього дня дощить.

Якщо буде йти дощ ― корисно намокнути під ним ― тоді волосся буде красивим весь рік.

24 травня ― що не можна робити і що можна:

Сьогодні не можна працювати, тому що град поб’є посіви.

Не можна сіяти ― все зерно зіпсується та погниє.

Не можна нічого нікому давати та позичати ― в хату прийде бідність.

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