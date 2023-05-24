24 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 24 мая

24 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День славянской письменности и культуры. Кроме того, 24 мая чествуют Деву Марию, помогающую христианам. Какие праздники 24 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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24 мая ― праздник:

Европейский день парков;

День славянской письменности и культуры;

День тиары.

Европейский день парков проводится ежегодно 24 мая по решению Федерации Европарк — европейской организации, объединяющей охраняемые природные территории в 36-ти европейских странах. Европейский день парков должен консолидировать международное сообщество по охране природных территорий. Впервые Европейский день парков был проведен в 1999 году. День праздника выбран потому, что 24 мая в Швеции был основан первый европейский национальный парк, а сейчас по Европе их более 300. Ежегодно для проведения Европейского дня парков выбирается определенная тема, например, в 2021 году это была «Парки: Следующее поколение». Лучшие парки в Украине: Владимирская горка, Межигорье, Феофания, Аллея Сакур, Национальный природный парк «Залесье», Печерский ландшафтный парк, региональный ландшафтный парк «Сеймский», Мариинский парк, Тростянецкий парк.

День славянской письменности и культуры отмечают 24 мая. Согласно Указу Президента Украины «О Дне славянской письменности и культуры» от 17 сентября 2004 г. праздник носит ежегодный характер и связан с увековечением памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Греческие просветители Кирилл и Мефодий дали толчок для развития восточнославянской письменности, переводя на церковнославянский язык богослужебные книги и Евангелие. Они упорядочили письменность в Киевской Руси, и создали алфавит, которым пользуются и сейчас ― кириллицу. Это третий официальный алфавит Евросоюза после латиницы и греческого письма. Кроме Украины, кириллицей пользуются в Болгарии, Сербии, Македонии, Черногории и ряде других стран.

День тиары ― ежегодный праздник, который отмечают 24 мая. Событие началось после проведения мероприятия в честь «Сезонов успеха Барбары Белиссимо» в 2005 году. Дата празднования совпадает с днем ​​рождения королевы Виктории. Цель праздника ― позволить женщинам чувствовать себя особенными, прекрасными и желанными.

24 мая ― церковный праздник:

День Святой Марии, помощницы христиан;

День памяти священномученика Мокия;

День равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.

День Святой Марии, помощницы христиан, празднуют 24 мая. Подобный праздник впервые упоминается Иваном Златоустым в 345 году. Церковники празднуют день в честь Девы Марии и помощи, которую она посылает просящим. День Святой Марии получил особое распространение в западном христианстве, прежде всего в Католической церкви, а также в странах, где особое уважение выражают Деве Марии, сыну ее Иисусу Христу и Богу. Особое значение День Девы Марии, помощницы христиан приобрел в XVI веке, во времена противостояния христианской Европы и Османской империи. 24 мая 1814 года папа Пий VII ввел праздник чествования Девы Марии-Помощницы в благодарность за возвращение в Рим и освобождение от наполеоновского режима. У католиков праздник равнозначен православной Покрове.

Священномученика Мокия чествуют 24 мая. О нем упоминают впервые в Македонии ― он местный святой, умерший примерно в 295 году после рождения Христа. Святой Мокий убеждал язычников, собравшихся для празднования языческому божеству Дионису (Бахусу), оставить беззаконные и плохие обычаи, сопровождавшие это торжество, покаяться, обратиться к Господу Иисусу Христу и очиститься в святом крещении. Однако его схватили и отдали правителю Лаодикии. Его пытали, а затем отрубили голову, поскольку он слишком легко переносил пытки. Канонизацией занялся император Константин, построивший храм и перенесший к нему мощи Мокия.

Кирилла и Мефодия чествуют 24 мая. Это братья, которые жили в 9 веке, родились в городе Салоники в Греции, затем были отправлены в Киевскую Русь помогать с переводом Библии и составлением алфавита. Летом 863 года Кирилл и Мефодий по приглашению князя Ростислава переселились в Моравию, чтобы проповедовать христианство. Позже Папа Адриан II дал на это разрешение, а папа Иоанн VIII подтвердил его. В 866 году на вызов Папы Римского Адриана II ездили в Рим. Получили от него специальное послание, в котором им разрешалось распространять славянские церковные книги и проводить богослужения на славянском языке.

24 мая ― День ангела:

Ежегодно 24 мая свои именины и день ангела празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

24 мая ― приметы и традиции:

24 мая считали днем Арины Капустницы – после него можно высаживать огурцы и капусту.

Считается, что 24 мая ― Мокрый день, частично в честь мученика Мокия, а частично ― потому что почти всегда в этот день дождит.

Если будет идти дождь ― полезно намокнуть под ним ― тогда голос будет красивым весь год.

24 мая ― что нельзя делать и что можно:

Нельзя работать, потому что град побьет посевы.

Нельзя сеять ― все зерно испортится и сгниет.

Нельзя ничего никому давать взаймы — в дом придет бедность.

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