Сьогодні – день ангела Олександра, тож поспішайте вітати всіх своїх знайомих з днем ангела Олександра.

Ім’я Олександр у перекладі з давньогрецької означає той, хто захищає людей.

День ангела Олександра 2022 року за православним календарем святкують:

у січні: 8, 10, 14, 17, 31 числа;

у лютому: 7, 17, 19, 20, 21 числа;

у березні: 6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 числа;

у квітні: 9, 23, 27, 28, 30 числа;

у травні: 3, 4, 24, 26, 27, 29 числа;

у червні: 1, 2, 5, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 числа;

у липні: 6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 числа;

у серпні: 2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 числа;

у вересні: 3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 числа;

у жовтні: 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 числа;

у листопаді: 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 числа;

у грудні: 2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28 та 30 числа.

Що можна сказати про ім’я Олександр? Як правило, власники імені Саша мають досить складний та наполегливий характер. Він любить бути центром уваги і часто поводиться так, щоб його помітили усі оточуючі. Сашко досить гордий і, як правило, він намагається приховувати це. Назва Олександр також тлумачиться як доброзичливий. Олександр дуже хороший сім’янин, дбати про своїх дітей та дружину. Навіть через багато років шлюбу Саша знайде, як здивувати свою другу половинку.

Вітання з Днем ангела Олександра у віршах

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Олександр, Сашко, Сашка,

Дружити з тобою – це просто казка,

Будь таким ти, Сашко завжди,

І старіти ти зажди!

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Олександра з днем ангела вітаємо,

І від щирого серця бажаємо,

Ніколи не сумувати,

Печалі та гіркоти не знати!

Будь завжди ти молодцем,

Не смій падати в бруд лицем,

Ніколи ти не здавайся,

І завжди коханим залишайся!

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З днем ангела Олександа, я вітаю,

І дуже сильно тебе обіймаю,

Побажати хочу так багато,

І почну мабуть із самого простого!

Сашко, будь завжди щасливим,

Чарівним, красивим,

Ніжним, лагідним, коханим,

І завжди таким бажаним!

Ніколи ти не здавайся,

Всім негараздам усміхайся,

І впевнено крокуй вперед,

І дбай про своє здоров’я насамперед!

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Олександра з днем ангела вітаю,

І від щирого серця тобі бажаю,

Бути щасливим, не хворіти,

І дуже сильно життя це любити!

Будь завжди таким глибоким,

Добрим, відповідальним та безтурботним,

І нехай усі перешкоди знову

Тебе оминають і не зустрічаються ніколи!