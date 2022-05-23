23 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

23 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День героїв та День морської піхоти України. Крім того, 23 травня вшановують Симеона Зилота. Які свята 23 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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23 травня ― свята:

Міжнародний день викорінення акушерських свищів;

Всесвітній день черепахи;

День щасливої монетки;

День морської піхоти України;

День Героїв або Свято Героїв — свято пам’яті борців за свободу України.

Міжнародний день викорінення акушерських свищів с ініціативи ООН відзначають щороку 23 травня. Акушерський свищ — одна з найсерйозніших травм під час пологів. Це отвір між родовим каналом та сечовим міхуром та/або прямою кишкою, що виникає в результаті тривалих пологів з ускладненнями без надання якісної медичної допомоги породіллям. Вони викликають безліч хронічних хвороб, нетримання й є причиною депресії, проблем із сексуальним життям. Увагу на травму звернули у Пекінській декларації та Платформі дій 1995 року, а також Програмі дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку 1994 року. Загалом, за планом 2020 року, ООН планує викорінити ці травми та хвороби до 2030 року.

Всесвітній день черепахи святкують 23 травня щороку. Започатковане воно Американським товариством порятунку черепах з 2000 року, щоб привернути увагу «до проблем загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми». Люди весь час нелегально вбивають черепах, скорочуючи їхню популяцію та порушуючи екосистему.

День щасливої монетки відзначається щорічно 23 травня. Свято жартівливе, присвячене підкиданню монетки. Пов’язано також із історіями та казками про чарівні монети.

День морської піхоти України святкують 23 травня з 2018 року щорічно. День морської піхоти України започаткували в 2014 році, й спочатку свято було 16 листопада, проте день був змінений указом президента. Саме 23 травня у 1918 році гетьман Павло Скоропадський видав указ України по Морському відомству «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби». Цим же указом були призначені командири полків та начальники відділів, розпочато формування трьох батальйонів морської піхоти у кожному з полків. Як відомо, морська піхота ― елітні підрозділи піхоти, які виконують надскладні завдання. Спочатку вони носили чорні берети, а зараз у незалежній України морська піхота носить берети блакитного кольору.

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День Героїв або Свято Героїв — свято пам’яті борців за свободу України відзначають 23 травня щороку. День героїв в Україні ― неофіційне свято, яке відзначають на честь лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН, УПА, а також героїв Небесної сотні та сучасної російсько-української війни. День героїв присвячений усім українцям, які захищали волю українців та які поклали своє життя за свободу та справедливість. Сучасний День героїв святкують 23 травня, проте святкові заходи можуть тривати тиждень. Від 2014 року свято потроху починає визнаватися державними та самоврядними органами, проходять культурно-масові заходи, організовані владою. Від початку повномасштабної російської агресії проти України 23 травня також вшановують українців, які загинули від рук окупантів.

23 травня ― церковні свята:

апостола Симона Зилота;

Києво-Братської ікони Божої Матері.

Святий апостол Симон Зилот вшановується щорічно 23 травня. Він був сином святого Обручника Іосифа, по плоті братом Господа, і одним із 12 апостолів. Симон увірував у бога, коли в його оселі Христос перетворив воду на вино. Його ім’я Зилота означає ревнивець ― такий вірний християнин він став. У день П’ятидесятниці він прийняв разом із іншими Апостолами дар Святого Духа. На його честь на місці смерті у 19 столітті був побудований Новоафонський монастир Симона Кананіта.

Києво-Братська Ікона Божої матері або Братська Богородиця — чудотворна ікона кінця 17-го століття, одна з центральних храмових ікон Богоявленського собору Братського монастиря, одна з найшанованіших ікон у Києві. За переказами, походить з Вишгорода з храму Бориса і Гліба, де за легендою Богородиця чудесно явилася в 1654 році. У 1662 році, під час війни Московії з Польщею, місто зруйнували татари. Після цього з розореного храму святині пустили по Дніпру, й ікону внесло на Поділ, де було створено храм. За іншим варіантом, із ікон зробили пліт, але здійнялася буря і Києво-Братську Ікону Божої матері винесло на Поділ. Із 1934 року вважалася втраченою, потім виявилося, що у 1926 році ікона потрапила до Києво-Печерської лаври, а у 1948 році вперше зафіксована у музейній книзі обліку.

23 травня ― день ангела

Щорічно 23 травня свій день ангела та іменини святкують Василь, Кирило, Лаврентій, Симон та Таїсія.

23 травня ― прикмети і традиції:

Цього дня жінки йшли до лісу збирати зілля, яке вважалося цілющим, бо отримувало силу від Симона.

Також усі трави та корені цього дня вважаються цілющими.

У Симонів день йде дощ – варто чекати непогожого літа.

23 травня ― що можна і що не можна робити:

Вважалося, що земля 23 травня має відпочивати, тому на Симона не можна працювати у полі.

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