23 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 23 мая

23 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День героев и День морской пехоты Украины. Кроме того, 23 мая чествуют Симона Зилота. Какие праздники 23 мая, что можно делать и что нельзя, читайте в материале.

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23 мая ― праздники:

Международный день искоренения акушерских свищей;

Всемирный день черепахи;

День счастливой монетки;

День морской пехоты Украины;

День Героев или Праздник Героев – праздник памяти борцов за свободу Украины.

Международный день искоренения акушерских свищей по инициативе ООН отмечают ежегодно 23 мая. Акушерский свищ ― одна из самых серьезных травм во время родов. Это отверстие между родовым каналом и мочевым пузырем и/или прямой кишкой, возникающее в результате длительных родов с осложнениями без оказания качественной медицинской помощи роженицам. Они вызывают множество хронических болезней, недержание и являются причиной депрессии, проблем с сексуальной жизнью. Внимание на травму обратили в Пекинской декларации и Платформы действий 1995 года, а также Программу действий Международной конференции по народонаселению и развитию 1994 года. В целом по плану 2020 года ООН планирует искоренить эти травмы и болезни до 2030 года.

Всемирный день черепахи празднуют 23 мая ежегодно. Он установлен Американским обществом спасения черепах с 2000 года, чтобы привлечь внимание к проблемам гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. Люди все время нелегально убивают черепах, сокращая их популяцию и нарушая экосистему.

День счастливой монетки отмечается ежегодно 23 мая. Праздник шутливый, посвященный подбрасыванию монеток. Связан также с историями и сказками о волшебных монетах.

День морской пехоты Украины отмечают 23 мая с 2018 года ежегодно. День морской пехоты Украины появился в 2014 году, и сначала праздник был установлен 16 ноября, однако был изменен указом президента. Именно 23 мая 1918 года гетман Павел Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству «О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы». Этим же указом были назначены командиры полков и начальники отделов, начато формирование трех батальонов морской пехоты в каждом из полков. Как известно, морская пехота ― элитные подразделения пехоты, которые выполняют сверхсложные задачи. Сначала они носили черные береты, а сейчас у независимой Украины морская пехота носит береты голубого цвета.

День Героев или Праздник Героев ― праздник памяти борцов за свободу Украины отмечают 23 мая каждый год. День героев в Украине ― неофициальный праздник, который отмечают в честь рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманской Эпохи, гайдамаков, опришков, сечевых стрелков, воинов Армии УНР, ОУН, УПА, а также героев Небесной сотни и современной русско-украинской войны. День героев посвящен всем украинцам, защищавшим волю и положившим свою жизнь за свободу и справедливость. Современный День героев празднуют 23 мая, однако праздничные мероприятия могут занять неделю. С 2014 года праздник постепенно начинает признаваться государственными органами самоуправления, проходят культурно-массовые мероприятия, организованные властями. С начала полномасштабной российской агрессии против Украины 23 мая также чествуют украинцев, погибших от рук оккупантов.

23 мая ― церковные праздники:

апостола Симона Зилота;

Киево-Братской иконы Божией Матери.

Святой апостол Симон Зилот почитается ежегодно 23 мая. Он был сыном святого Обручника Иосифа, по плоти братом Господа и одним из 12 апостолов. Симон уверовал в бога, когда в его доме Христос превратил воду в вино. Его имя Зилота означает ревнивец ― таким верным христианином он стал. В день Пятидесятницы он вместе с другими Апостолами принял дар Святого Духа. В его честь на месте смерти в 19 веке был построен Новоафонский монастырь Симона Кананита.

Киево-Братская Икона Божией Матери или Братская Богородица — чудотворная икона конца 17 века, одна из центральных храмовых икон Богоявленского собора Братского монастыря, одна из самых уважаемых икон в Киеве. По преданию, происходит из Вышгорода из храма Бориса и Глеба, где по легенде Богородица чудесно явилась в 1654 году. В 1662 году во время войны Московии с Польшей город разрушили татары. После этого из разоренного храма святыни пустили по Днепру и икону вынесло на Подол, где был создан храм. По другой версии, из икон сделали плот, но поднялась буря и Киево-Братскую Икону Божией Матери вынесло на Подол. С 1934 года считалась утраченной, затем оказалось, что в 1926 году икона попала в Киево-Печерскую лавру, а в 1948 году впервые зафиксирована в музейной книге учета.

23 мая ― день ангела

Ежегодно 23 мая свой день ангела и именины празднуют Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон и Таисия.

23 мая ― приметы и традиции:

В этот день женщины шли в лес собирать зелье, которое считалось целебным, потому что получало силу от Симона.

Также все травы и корни в этот день считаются целебными.

В Симонов день идет дождь ― стоит ожидать ненастного лета.

23 мая ― что можно и что нельзя делать:

Считалось, что земля 23 мая должна отдыхать, поэтому на Симона нельзя работать в поле.

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