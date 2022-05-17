Коли день ангела Ірини у 2022 році? Значення імені та поздоровлення у віршах
День ангела Ірини 2022 (іменини Ірини) за православним календарем святкують:
- у січні: 12 числа;
- у лютому: 26 числа;
- у березні: 7 числа;
- у квітні: 29 числа;
- у травні: 18, 26 числа;
- у червні: 23 числа;
- у липні: 6 числа;
- у серпні: 10, 17, 22 числа;
- у вересні: 30 числа;
- у жовтні: 1 числа.
Що можна сказати про ім’я Ірина? Ірина у перекладі з давньогрецької означає “Мир і спокій”. Самі по собі власники такого імені досить спокійні, цілеспрямовані, і зазвичай не залежать від будь-якої думки. Як правило, Ірина досить працелюбна та доброзичлива, завжди прийде на допомогу у потрібний момент. Ще власників імені Ірина можна назвати творцями сімейних вогнищ. Люди з ім’ям Ірина завжди на перше місце ставлять сім’ю, яка для них відіграє важливу роль.
Якщо ж у вас є друзі або знайомі з таким ім’ям, то привітайте Ірину з днем ангела. Привітати можна віршами, листівкою або зробити несподіваний і приємний подарунок.
Вітання з Днем ангела Ірини у віршах
****
З Днем ангела Ірини вітаю,
І дуже щиро тобі бажаю,
Якомога частіше посміхатися,
У щастя та любові купатися!
****
В день ангела Ірини тебе я вітаю,
І від щирого серця тобі бажаю,
Щоб задумане вдавалося,
І щоб усі мрії збувалися!
****
В день ангела Ірини привітання прмаймай,
Бажаю я все життя купатися в коханні,
Бажаю я смутку і туги не знати,
І тільки добре пізнавати і про більше мріяти!
****
Вітання з днем ангела Ірини тобі я шлю,
Хочу нагадати про те, що я тебе люблю,
Іришка, ти така хороша людина,
Що не знайти тобі мені заміни!
Тобі бажаю я від щирого серця,
Гармонії, тепла та краси,
Щоб ти лише гарнішала з кожним днем,
І все тобі, щоб було ні по чому!