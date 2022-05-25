25 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

25 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Кроме того 25 мая чествуют святого Германа, патриарха Константинопольского. Какие праздники 25 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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25 мая ― праздники:

День Африки;

Международный день пропавших без вести детей;

Всемирный день щитовидной железы;

День филолога;

Международный день героев борьбы с тоталитаризмом;

День Государственной службы специальной связи и защиты информации.

День Африки отмечается ежегодно 25 мая. В 1963 году в Аддис-Абебе была создана Организация Африканского Единства (ОАЕ), в которую вошло большинство стран континента. У них праздник считается национальным. В 2002 году ОАЕ переименован в Африканский Союз. Организация преследует цель объединения стран континента для решения общих вопросов.

Международный день пропавших без вести детей отмечается в Украине с 25 мая 2019 года по инициативе всеукраинской общественной организации «Магнолия». Впервые инициатива возникла в США, а была поддержана в 2002 году Европейским центром пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей. Символом дня является синяя незабудка. Международный день пропавших без вести детей должен привлечь внимание мировой общественности к поиску пропавших без вести детей, а также к освещению проблематики насилия над детьми. Одной из причин исчезновения детей считаются сложные отношения с родителями ― часто дети пытались убежать и попадали к злым людям. Также это насилие дома, бедность семьи и жизнь в зоне военных действий.

Всемирный день щитовидки отмечается ежегодно 25 мая. Щитовидная железа ― это небольшой по размерам орган, влияющий на циркадные ритмы человека и обмен веществ, а также общий гормональный фон. В 2009 году Европейская ассоциация (European Thyroid Association), занимающаяся изучением заболеваний щитовидной железы, предложила посвятить ей день. Часто в этот день учреждения по всему миру предлагают бесплатное обследование железы, распространяют информацию о возможных проблемах, заболеваниях и их профилактике. В Украине этот вопрос также актуален, как и онкологические заболевания железы. Весной 2022 года все, кто имеет проблемы со щитовидной железой, столкнулись с проблемой исчезновения из всех аптек лекарств, которые нужно регулярно принимать. Украина получила лекарства из ЕС и США в течение нескольких месяцев после этого.

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День филолога в Украине отмечают 25 мая. Профессиональный праздник филологов отмечают ежегодно на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. Праздник отмечается и в других постсоветских славянских странах. Это праздник учителей и преподавателей в сфере языка и литературы, библиотекарей, лингвистов, литературоведов, переводчиков-филологов и всех, кто имеет филологическое образование. Главным предметом изучения филологов является текст для его комментирования и интерпретации.

Международный день героев борьбы с тоталитаризмом празднуют 25 мая, потому что в этот день в 1948 году был убит Витольд Пилецкий, добровольно прошедший через концлагерь Освенцим, где создал подпольную организацию. Это молодой праздник, связанный с попыткой отбелить тоталитарный режим в СССР владимиром путиным и россией. Решение о введении Международного дня героев борьбы с тоталитаризмом депутаты Европарламента приняли в 2019 году на 80-ю годовщину пакта Молотова-Риббентропа, чтобы отметить эту дату и быть внимательными к любым современным попыткам отбелить преступления тоталитарных режимов. Как известно, россияне максимально умалчивают во всех источниках существования пакта ― о договоре СССР и Третьего рейха по нападению на Польшу и переделу территорий Европы. В резолюции 2019 года евродепутаты также осуждают экстремистские и ксенофобские политические силы и организации в Европе за искажение исторических фактов и использование символики и риторики тоталитарной пропаганды. В 2020 году министры иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и США обвинили путина в фальсификации истории.

День Государственной службы специальной связи и защиты празднуют 25 мая. Это профессиональный праздник, который основали 29 апреля 2021 года ― указом Президента Украины. 25 мая 2006 года постановлением Кабмина было предусмотрено создание Администрации Госспецсвязи на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины, которая была ликвидирована. Целью 25 мая является донесение задачи Госспецсвязи ― налаживание и обеспечение функционирования связи у граждан, работа спецсвязи государственных органов, киберзащита систем коммуникаций.

25 мая ― церковные праздники

День святого Германа, патриарха Константинопольского в православной церкви празднуют 25 мая, а в католической ― 12 мая. Святой Герман считается противником иконоборчества, является святым и для православных, и для католиков. Родился он примерно в 634 году. Его отца убили за попытку покушения на императора, а Германа оскопили примерно в 15 лет и отдали на духовную учебу. Герман был поставлен епископом в городе Кызык, а в 715 году избран Патриархом Константинопольским. Он начал обличать императора Льва III в ереси, чтобы противостоять иконоборчеству. Он был патриархом более 14 лет и сам сложил с себя полномочия, потому что не получил поддержки Рима в противостоянии императору и иконоборцам. Однако прожил до 95 лет и был похоронен в Константинополе. Впоследствии его мощи были перенесены во Францию.

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25 мая ― день ангела

Ежегодно 25 мая именины празднуют Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп и Ян.

25 мая ― приметы и традиции:

День 25 мая в народе зовут «Горобинівка» ― люди просят рябину уберечь дом от пожара. Также верят, что рябина спасет их от беды, несчастья, злого глаза.

На восходе небо красное ― к сухому лету.

25 мая ― что нельзя делать и что можно:

25 мая нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки, цветение которых начинается именно с этой даты.

Нельзя в этот день пить спиртные напитки ― нечистая сила натворит горя руками пьяниц.

Незамужним девушкам в этот день нельзя носить черные вещи.

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