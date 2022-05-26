Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 27 мая 2022 года. Как правильно провести день? Узнайте в астрологическом прогнозе на 27 мая 2022 года от экспертов СТБ.

Овен

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, которое сейчас есть, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа в четверг вам хорошо будет удаваться – воспользуйтесь этим шансом.

Телец

27 мая Тельцам желательно заниматься несущественными, мелкими вопросами. Астрологи не рекомендуют вести дела, касающиеся недвижимости.

Близнецы

27 мая Близнецам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, каким он есть.

Рак

Не давите на близких или коллег – давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Вместо этого уделите больше времени собственному благополучию – иногда позаботиться о себе – это лучший подарок для близких людей.

Лев

Львам будет легко перегореть, поэтому надо понять, когда надвигается критический момент, и отвлечься на что-то интересное и приятное. Астрологи рекомендуют заняться успокаивающими практиками.

Дева

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, которые потребуют решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно. Отложите свою лень и приступите к делу.

Весы

Весам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться на мелочи.

Скорпион

27 мая возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу. Больших скоплений людей старайтесь избегать.

Стрелец

Лень и невнимательность Стрельцов в четверг могут свести на нет все старания. Поэтому постарайтесь не опускать руки и доводить дела до конца.

Козерог

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно лишь в случае, если они краткосрочные. От дел, в которых вы не уверены, держитесь как можно дальше.

Водолей

Чтобы день был удачным, Водолеям сразу после пробуждения стоит найти несколько минут на себя и спокойно представить свои планы. Подумайте над мельчайшими деталями, каким бы вы хотели видеть этот день. Все будет зависеть от вашей силы мысли.

Рыбы

27 мая Рыбам стоит позаботиться об уходе за телом. Дома лучше браться за мелкие работы – несрочные энергозатратные дела астрологи рекомендуют отложить на потом.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.