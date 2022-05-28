28 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

28 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день здоровья женщин. Кроме того, 28 мая чествуют преподобного Исайю Киево-Печерского. Какие праздники 28 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

Больше по теме: Какой сегодня праздник 27 мая

28 мая ― праздники:

Международный день действий по охране женского здоровья, или Международный день здоровья женщин;

Всеукраинский день краеведения.

Международный день здоровья женщин отмечают ежегодно 28 мая. Инициатива создания Международного дня здоровья женщин была 8 мая 1987 во время V Международного совещания по вопросам женского здоровья в Коста-Рике. Тогда было принято решение ежегодно в мире отмечать Международный день здоровья женщин, или Международный день действий по охране женского здоровья. Здоровье женщины имеет огромное значение для человечества. До этого цивилизационные процессы шли так, что общество уделяло недостаточно внимания правам женщины, в том числе на здоровье, обследование и лечение.

Право женщины на всестороннее и полное обслуживание для поддержания сексуального и репродуктивного здоровья обозначено в международных соглашениях о правах человека и гарантирует право на жизнь, здоровье и конфиденциальность.

Международный день здоровья женщин напоминает еще раз, что требуется регулярный уход за собой и своим здоровьем ― профилактические осмотры, исследования щитовидной железы, молочных желез, контроль гормонов и посещение других врачей.

Всеукраинский день краеведения ― профессиональный праздник ученых, которые занимаются изучением истории местности, городов, сел, районов. Отмечается 28 мая. В целом, краеведами преимущественно становятся историки и географы, однако среди них есть также журналисты и специалисты в других науках, исследующие свой край. Всеукраинский день краеведения был введен в соответствии с решением VI съезда Национального союза краеведов Украины, который состоялся 23 января 2017 года. Именно 28 мая 1925 года в Харькове началась I Всеукраинская конференция по краеведению, на которой решили создать Украинский комитет краеведения. Поэтому 28 мая 1925 года ― начало институционализации отечественного краеведческого движения, а также начало истории Национального союза краеведов Украины.

Больше по теме: Гороскоп на 28 мая от экстрасенсов СТБ

28 мая ― церковные праздники:

Чествование памяти Преподобного Пахомия Великого;

Чествование преподобного Исайи Киево-Печерского.

Святой Пахомий Великий родился в 292 году, его родителями были язычники. Однако он пошел в римское войско. Во время службы Пахомий узнал о христианстве и стал одним из верующих, несмотря на звание военного и гонения. С 317 года он якобы стал отшельником, пока в 320 году не основал общину монахов. По его мнению, совместное проживание и служение Богу более эффективно, чем уединение. Святой Пахомий фактически впервые создал правила существования и функционирования монастыря и правила жизни монахов ― от расписания дня до организации всего монастыря вместе с рабочими зданиями и налаживанием необходимой торговли. Однако Пахомий считал, что монахи должны максимально отделиться от мирского и ограничивал контакты с внешним миром. Он стал известен на весь Египет и основал еще несколько монастырей, в том числе и женский. Он якобы имел дар исцеления и предсказания и умер в 346 году ― в возрасте 54 лет. Почитают его ежегодно 28 мая.

Больше по теме: Гороскоп на май 2022 от Хаяла Алекперова: чего ждать каждому из знаков зодиака

Исайя Киево-Печерский почитается украинской церковью ежегодно 28 мая. Исайя жил в XI-XII вв. в Киевской Руси. Родился он в Киеве, здесь получал духовное образование. Монастырская традиция отличает Исайю Киево-Печерского от его тезки ― печерского постриженика и епископа Ростовского (1077-90 гг.). Киевский Исайя же умер в 1115 году. На карте Ближних пещер 1638 упомянут как «святой старец Исайя трудолюбивый». Он был монахом Киево-Печерского монастыря на его ранних этапах существования, мощи разместили рядом с Авраамием Трудолюбивым.

28 мая ― день ангела:

Сегодня именины в православной церкви празднуют Дмитрий, Игнатий и Анастасия.

28 мая ― приметы и традиции:

На Пахома тепло ― лето пройдет с солнечной и погожей погодой.

Если будет дождь ― грозы ждите в течение всего июня.

28 мая ― что нельзя делать и что можно:

Незамужние девушки никому не должны рассказывать о своих мечтах и ​​планах.

Люди полагают, что сегодня лучше не брать сдачи при покупке.

Нельзя оставлять посуду грязной.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.