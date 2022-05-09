Що чекає на кожного знака зодіаку у коханні у травні 2022 року? Читайте любовний гороскоп на травень 2022 року для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова, двічі переможця і судді проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерта «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ.

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Овни

Цей місяць для сімейних Овнів – сприятливий час, щоб вирішити давні конфлікти зі своєю половинкою. Зараз ви, як ніколи, легко зможете зрозуміти один одного і дійти мирного вирішення розбіжностей. Головне при цьому – не боятися зробити перший крок до розмови.

Тельці

Тільцям варто бути обережнішими з критикою та гострими зауваженнями на адресу партнера. Ваша кохана людина може сприймати їх занадто близько до серця, що може призвести до серйозної сварки. А тому намагайтеся частіше заплющувати очі на дрібні негаразди, а зауваження висловлювати у формі порад.

Близнюки

Ваш настрій цього місяця може кардинально змінюватися за лічені секунди. І, цілком імовірно, що такі «емоційні гойдалки» швидко вимотають партнера. Щоб уникнути образ та непорозумінь, зірки радять Близнюкам частіше перемикати свою увагу. Наприклад, зайнятися улюбленою справою або побути наодинці зі своїми думками.

Раки

Запорука гармонійного особистого життя для Раків у травні – максимальна відвертість та щирість у розмовах з коханою людиною. Не варто таїти образу і недомовленість. Швидше за все, якщо ви чітко поясните свою позицію партнеру, він не тільки її зрозуміє, а й легко піде на поступки.

Леви

У цей період зірки обіцяють одиноким Левам спонтанні романтичні знайомства. Цілком можливо, що ви зустрінете свою долю. Сімейним же представникам знака варто бути уважнішими до коханої людини. Ваші поради та підтримка зараз дуже важливі партнеру.

Діви

Початок місяця для сімейних Дів – час нових спільних починань. Ви з партнером будете «на одній хвилі», що дозволить легко і просто дійти поставлених цілей. Самотнім серцям зірки не обіцяють кардинальних змін у особистому житті. Але не варто засмучуватися. Використовуйте цей час, щоб добре розібратися в собі.

Більше на тему: Гороскоп на 2022 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Терези

Цей місяць може бути досить конфліктним для представників знаку. А тому не варто посилювати ситуацію суперечками на рівному місці та з’ясуванням стосунків. Щоб згладити ситуацію, частіше поступайтеся коханій людині. Зараз не найкращий час для категоричності.

Скорпіони

Скорпіонам у травні буде непросто тримати свої емоції під контролем. Представники знаку можуть вихлюпувати своє обурення на партнера. Причиною цього, швидше за все, є втома Скорпіонів. Щоб зберегти гармонію у стосунках, вам варто трохи відпочити, побути наодинці з собою та своїми думками.

Стрільці

У цей період зірки радять Стрільцям найчастіше прислухатися до слів партнера. Саме поради коханої людини допоможуть вам уникнути багатьох помилок і вчинити правильно у складній ситуації.

Козероги

У сфері особистих відносин на Козерога чекають розборки з партнером. Ймовірно, кохана людина вимагатиме компромісу в деяких питаннях, на яке впертим представникам знаку піти дуже важко. Але як би там не було, пам’ятайте, що гармонія у відносинах важливіша за власну правоту в суперечці.

Водолії

Самотнім серцям зірки обіцяють перспективні знайомства на початку місяця. Цілком імовірно, що спонтанна зустріч стане початком міцних стосунків. Головне при цьому – не квапити події. Нехай усе йде своєю чергою.

Риби

У сімейних Риб цього місяця можливі конфлікти з коханою людиною. Щоб не затьмарювати стосунки сварками, зірки радять частіше радувати партнера приємними сюрпризами – невеликими подарунками, або навіть просто своєю увагою.

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