Что ждет каждого знака зодиака в любви в мае 2022 года? Читайте любовный гороскоп на май 2022 года для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова, дважды победителя и судьи проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ.

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Овны

Этот меся для семейных Овнов – благоприятное время, чтобы разрешить давние конфликты со своей половинкой. Сейчас вы, как никогда, легко сможете понять друг друга и прийти к мирному решению разногласий. Главное при этом — не бояться сделать первый шаг к разговору.

Тельцы

Тельцам стоит быть осторожнее с критикой и колкими замечаниями в адрес партнера. Ваш любимый человек может воспринимать их слишком близко к сердцу, что может привести к серьезной ссоре. А потому старайтесь чаще закрывать глаза на мелкие неурядицы, а замечания высказывать в форме советов.

Близнецы

Ваше настроение в этом месяце может кардинально меняться в считанные секунды. И, вполне вероятно, что такие «эмоциональные качели» быстро вымотают партнера. Чтобы избежать обид и непонимания, звезды советуют Близнецам чаще переключать свое внимание. К примеру, заняться любимым делом или побыть наедине со своими мыслями.

Раки

Залог гармоничной личной жизни для Раков в мае – максимальная откровенность и искренность в разговорах с любимым человеком. Не стоит таить обиду и недосказанность. Скорее всего, если вы четко объясните свою позицию партнеру, он не только ее поймет, но и легко пойдет вам на уступки.

Львы

В этот период звезды сулят одиноким Львам спонтанные романтические знакомства. Вполне вероятно, что вы встретите свою судьбу. Семейным же представителям знака стоит быть внимательнее к любимому человеку. Ваши советы и поддержка сейчас очень важны партнеру.

Девы

Начало месяца для семейных Дев – время новых совместных начинаний. Вы с партнером будете «на одной волне», что позволит легко и просто прийти к поставленным целям. Одиноким же сердцам звезды не обещают кардинальных перемен в личной жизни. Но не стоит расстраиваться. Используйте это время, чтобы как следует разобраться в себе.

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Весы

Этот месяц может оказаться достаточно конфликтным для представителей знака. А потому не стоит усугублять ситуацию спорами на ровном месте и выяснением отношений. Чтобы сгладить ситуацию, чаще уступайте любимому человеку. Сейчас не лучшее время для категоричности.

Скорпионы

Скорпионам в мае будет непросто держать свои эмоции под контролем. То и дело представители знака могут выплескивать свое негодование на партнёра. Причиной тому, скорее всего, является усталость Скорпионов. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, вам стоит немного отдохнуть, побыть наедине с собой и своими мыслями.

Стрельцы

В этот период звезды советуют Стрельцам чаще прислушиваться к словам партнера. Именно советы любимого человека помогут вам избежать многих ошибок и поступить правильно в сложной ситуации.

Козероги

В сфере личных отношений Козерогам предстоят разбирательства партнером. Вероятно, что любимый человек потребует компромисса в некоторых вопросах, на который упрямым представителям знака пойти очень трудно. Но как бы там ни было, помните, что гармония в отношениях важнее собственной правоты в споре.

Водолеи

Одиноким сердцам звезды сулят перспективные знакомства в начале месяца. Вполне вероятно, что спонтанная встреча станет началом крепких отношений. Главное при этом – не торопить события. Пусть все идет своим чередом.

Рыбы

У семейных Рыб в этом месяце возможны конфликты с любимым человеком. Чтобы не омрачать отношения ссорами, звезды советуют чаще радовать партнера приятными сюрпризами — небольшими подарками, или даже просто своим вниманием.

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