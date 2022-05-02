Як урятуватися від пожежі в умовах війни? | Все буде добре

Як врятуватися від пожежі під час обстрілів? Хочете дізнатися, як безпечно покинути будинок, якщо в нього влучив снаряд і почалася пожежа? Чи можна користуватися ліфтом і як захистити легені від потрапляння диму? Відповіді на ці запитання ви знайдете у проєкті «Все буде добре» «Надійні поради».

Якщо у ваш будинок влучив снаряд, і почалась пожежа покиньте дім якнайшвидше! Можливо частина снаряду не вибухнула, і у вогні вона ще може це зробити.

Головне – не панікуйте! Через паніку жертв може бути набагато більше! Якщо можете, наберіть 101, 112. Але не розраховуйте на служби порятунку, вони можуть приїхати нескоро – пожеж у містах та селах наразі дуже багато. Розраховуйте на себе і сусідів. Щоб вийти з будинку, перевірте, чи гарячі двері і ручка таким чином (показати – зовнішньою стороною руки).

Якщо не гарячі, відчиняйте двері акуратно (потік повітря посилює вогонь, особливо якщо вже є дим). Дихайте через мокру ганчірку (навіть помочіться на неї, якщо немає води, це може вас врятувати). Двері за собою зачиніть. Так вогонь трохи стримається і не буде якийсь час далі поширюватися по будинку. У будинку ще є люди – думайте і про них. А особливо – про дітей. Щоб вони не загубилися, ведіть їх не за руку, а попереду себе. Ніяких ліфтів!

Якщо вийти ви не можете, бо вогонь вже в кімнатах, спробуйте його загасити. Вже зараз купіть вогнегасник або принесіть його в квартиру зі своєї машини. Можна взяти вологу грубу тканину і накрити вогонь. Коли немає води або загорілася проводка, вогонь можна засипати тим, що є під рукою: землею з-під квітів, содою чи навіть пральним порошком.