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Надійні поради при пожежі

02.05.2022

Як врятуватися від пожежі під час обстрілів? Хочете дізнатися, як безпечно покинути будинок, якщо в нього влучив снаряд і почалася пожежа? Чи можна користуватися ліфтом і як захистити легені від потрапляння диму? Відповіді на ці запитання ви знайдете у проєкті  «Все буде добре»  «Надійні поради».

Як урятуватися від пожежі в умовах війни? | Все буде добре

  • Якщо у ваш будинок влучив снаряд, і почалась пожежа  покиньте дім якнайшвидше! Можливо частина снаряду не вибухнула, і у вогні вона ще може це зробити.
  • Головне – не панікуйте! Через паніку жертв може бути набагато більше! Якщо можете, наберіть 101, 112. Але не розраховуйте на служби порятунку, вони можуть приїхати нескоро – пожеж у містах та селах наразі дуже багато. Розраховуйте на себе і сусідів. Щоб вийти з будинку, перевірте, чи гарячі двері і ручка таким чином (показати – зовнішньою стороною руки).
  • Якщо не гарячі, відчиняйте двері акуратно (потік повітря посилює вогонь, особливо якщо вже є дим). Дихайте через мокру ганчірку (навіть помочіться на неї, якщо немає води, це може вас врятувати). Двері за собою зачиніть. Так вогонь трохи стримається і не буде якийсь час далі поширюватися по будинку. У будинку ще є люди – думайте і про них. А особливо – про дітей. Щоб вони не загубилися, ведіть їх не за руку, а попереду себе. Ніяких ліфтів!
  • Якщо вийти ви не можете, бо вогонь вже в кімнатах, спробуйте його загасити. Вже зараз купіть вогнегасник або принесіть його в квартиру зі своєї машини. Можна взяти вологу грубу тканину і накрити вогонь. Коли немає води або загорілася проводка, вогонь можна засипати тим, що є під рукою: землею з-під квітів, содою чи навіть пральним порошком.
  • Не вийшло загасити – йдіть у найбільш віддалену кімнату та  зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум’я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь в кімнаті вже є – не робіть цього – полум’я тільки розгориться. У такому випадку ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу. Стрибайте тільки якщо у вас 1-й чи 2-й поверх! Вище – смертельно небезпечно. Також не спускайтесь з такої висоти по трубах або простирадлах чи мотузках. Ви майже точно впадете і смертельно травмуєтеся.

Як урятуватися від пожежі в умовах війни? | Все буде добре

Як урятуватися від пожежі в умовах війни? | Все буде добре

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