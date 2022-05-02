Как спастись от пожара в условиях войны? | Все буде добре

Как спастись от пожара во время обстрелов? Хотите узнать, как безопасно покинуть дом, если в него попал снаряд и начался пожар? Можно ли пользоваться лифтом и как оградить легкие от попадания дыма? Ответы на эти вопросы вы найдете в проекте «Все буде добре» «Надійні поради».

Если в ваш дом попал снаряд, и начался пожар покиньте дом как можно скорее! Возможно, часть снаряда не взорвалась, и в огне она еще может это сделать.

Главное – не паникуйте! Из-за паники жертв может быть гораздо больше! Если можете, наберите 101, 112. Но не рассчитывайте на службы спасения, они могут приехать не скоро – пожаров в городах и селах очень много. Рассчитывайте на себя и соседей. Чтобы выйти из дома, проверьте горячую дверь и ручку таким образом (показать – внешней стороной руки).Если не горячая, открывайте дверь аккуратно (поток воздуха усиливает огонь, особенно если уже есть дым). Дышите через мокрую тряпку (даже помочитесь на нее, если нет воды, это может вас спасти). Дверь за собой закройте. Так огонь немного задержится и не будет какое-то время дальше распространяться по дому. В доме еще есть люди – думайте и о них. А особенно – о детях. Чтобы они не потерялись, ведите их не за руку, а впереди себя. Никаких лифтов!

Если выйти вы не можете, потому что огонь уже в комнатах, попробуйте его потушить. Уже сейчас купите огнетушитель или принесите его в квартиру из машины. Можно взять влажную грубую ткань и накрыть огонь. Когда нет воды или загорелась проводка, огонь можно засыпать тем, что находится под рукой: землей из-под цветов, содой или даже стиральным порошком.

Не получилось погасить – идите в наиболее отдаленную комнату и закройте дверь, чтобы огонь дольше вас не добрался. По возможности, облейте дверь водой. Если пламя в комнате нет, откройте окно и дышите воздухом, а также позовите на помощь. Если огонь в комнате уже есть – не делайте этого – пламя только разгорится. В таком случае лягте на пол, дышите через влажную ткань и ждите помощи. Прыгайте только если у вас 1-й или 2-й этаж! Выше – смертельно опасно. Также не спускайтесь с такой высоты по трубам или простыням или веревкам. Вы почти точно упадете и смертельно травмируетесь.

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