З 24 лютого росія підло обстрілює українські міста, цілить у цивільні та гуманітарні об’єкти ― лікарні, будинки, садочки. Українці знищують окупанта на всіх дорогах у нашій країні, і вороги можуть тільки вести вогонь з артилерії та завдавати авіаударів. Наші політики, громадяни і знаменитості вже неодноразово зверталася до НАТО й західних партнерів з вимогою закрити небо над Україною та вберегти життя цивільного населення від російських бомб і ракет.

Закриття неба над Україною (також безполітна зона, або no-fly zone) означає демілітаризацію неба ― збиваються всі російські літальні засоби та ракети.

Режим закритого неба (no-fly zone) є відносно недавнім винаходом, який країни НАТО застосовували протягом 1990―2000-х років у Боснії та Герцеговині, в Іраку та Лівії.

Безполітну зону як у мирний, так і воєнний час можуть запроваджувати над офіційними резиденціями чи критично важливими об’єктами, такими як урядові споруди, атомні станції, а також над територією країн.

Наразі українці просять закрити небо над усією країною, щоб позбавити супротивника можливості завдавати ракетні та авіаудари, а також проводити повітряну розвідку. Саме про повне закриття неба Україна просить західних партнерів.

НАТО або США можуть узяти повний контроль над повітряним простором України та зобов’язуються збивати всі вертольоти й літаки ворога. США або країни НАТО мають право збивати все, що летить над Україною з боку окупантів. Фактично, відбувається повна ізоляція повітряного поля бою від наземного.

Росіяни зазнають величезних втрат під час наземних операцій в Україні і не можуть просуватися без прикриття артилерією та авіацією.

Як зазначив голова РНБО Олексій Данілов, усвідомлюючи колосальні військові втрати, агресор перейшов до тактики терору.

Українська ППО успішно справляється, проте Чернігів, Харків, Суми, Херсон та Миколаїв, Маріуполь, Ірпінь, Буча і Гостомель постраждали від російських літаків та артилерії, направленої на житлові будинки.

Якби небо над Україною було закрите, росіяни не змогли б завдавати таких підступних ударів.

Бомбардування житлових будинків, шкіл, дитсадків та вбивство мирних українців потрібні для того, аби спровокувати паніку серед населення і створити видимість того, що українська армія не здатна захистити власні міста.

Якщо залишити війська росії без повітряної підтримки, ситуація може різко змінитися для них із поганої на значно гіршу.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявив, що НАТО не готове закрити небо, бо втручання Альянсу нібито спровокує росію, а не посприяє закінченню війни.

Аналогічної позиції дотримуються держсекретар США Ентоні Блінкен та прем’єр Британії Борис Джонсон.

Експерти припускають, що технічно допомогти запровадити безполітну зону над Україною могли б також системи «Патріот» виробництва США, які розташовані на територіях членів НАТО Польщі та Румунії, або «Залізний купол», який використовується в Ізраїлі. Поки що жодна з країн або НАТО не дали позитивної відповіді на прохання України, хоча США розглядає розширення військової допомоги.

