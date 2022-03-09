С 24 февраля россия подло обстреливает украинские города, метит в гражданские и гуманитарные объекты, такие как больницы, дома, садики. Украинцы уничтожают оккупанта по всем дорогам в нашей стране, и враги могут только вести огонь из артиллерии и наносить авиаудары. Наши политики, граждане и знаменитости уже неоднократно обращались к НАТО и западным партнерам с требованием закрыть небо над Украиной и уберечь жизни гражданского населения от российских бомб и ракет.

Закрытое небо над Украиной: что это такое

Закрытие неба над Украиной (также бесполетная зона, или no-fly zone) означает демилитаризацию неба ― сбиваются все российские летательные средства, сбиваются ракеты.

Режим закрытого неба (no-fly zone) является относительно недавним изобретением, которое страны НАТО применяли в течение 1990―2000-х годов в Боснии и Герцеговине, Ираке и Ливии.

Бесполетную зону как в мирное, так и военное время могут вводить над официальными резиденциями или критически важными объектами, такими как правительственные сооружения, атомные станции, а также над территорией стран.

Сейчас украинцы просят закрыть небо над всей страной, чтобы лишить противника возможности наносить ракетные и авиаудары, а также проводить воздушную разведку. Именно о полном закрытии неба Украина просит западных партнеров.

Как обеспечивается закрытое небо

НАТО или США могут взять полный контроль над воздушным пространством Украины и обязуются сбивать все вертолеты и самолеты врага. США или страны НАТО имеют право сбивать все, что летит над Украиной со стороны оккупантов. Практически, происходит полная изоляция воздушного поля боя от наземного.

Что значит закрытое небо для Украины в войне с россией

Россияне несут огромные потери при наземных операциях в Украине и не могут продвигаться без прикрытия артиллерией и авиацией.

Как отметил глава СНБО Алексей Данилов, осознавая колоссальные военные потери, агрессор перешел к тактике террора.

Украинская ПВО успешно справляется, однако Чернигов, Харьков, Сумы, Херсон и Николаев, Мариуполь, Ирпень, Буча и Гостомель пострадали от российских самолетов и артиллерии, просто нацеленных на жилые дома.

Если бы небо над Украиной было закрыто, россияне не смогли наносить такие коварные удары.

Бомбардировки жилых домов, школ, детсадов и убийство мирных украинцев необходимы для того, чтобы спровоцировать панику среди населения и создать видимость того, что армия не способна защитить собственные города.

Если оставить войска россии без воздушной поддержки, ситуация может резко измениться для них с плохой на гораздо хуже.

Почему НАТО и США отказываются закрыть небо над Украиной

Генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО не готово закрыть небо, потому что вмешательство Альянса якобы спровоцирует россию, а не поспособствует окончанию войны.

Аналогичной позиции придерживаются госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Британии Борис Джонсон.

Эксперты предполагают, что технически помочь ввести бесполетную зону над Украиной могли бы также системы «Патриот» производства США, расположенные на территориях членов НАТО Польши и Румынии, или «Железный купол», используемый в Израиле. Пока ни одна из стран или НАТО не дали положительных ответов на просьбу Украины, но США рассматривают расширение военной помощи.

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