Уже не перше десятиліття салат «Оселедець під шубою» залишається не просто окрасою новорічного столу, а й невід’ємним атрибутом свята. Ця страва з вареними овочами і солоною рибою заслужено може вважатися класикою святкового меню. У матеріалі знайдете рецепт салату «Оселедець під шубою» від учасника «МастерШеф»-9 Вови Ляліна.

Інгредієнти:

Більше на тему: Новий рік 2022: рецепти, ідеї подарунків, традиції

Приготування:

Більше на тему: Теплі салати на Новий рік

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.