Страви з птиці цілком можуть стати коронними на святковому столі. Особливо якщо це ніжне і соковите м’ясо індички. Ароматне від пряних трав, покрите солодкуватою лимонною глазур’ю, з теплим запеченим гарбузом і пікантними в’яленими томатами воно розкриє свої смакові якості по-новому. Що приготувати з індички на Новий рік, розповів учасник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков.

Більше на тему: Салат олів’є до Нового року 2022: класичний рецепт



Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Що приготувати зі свинини на Новий рік: топ-5 страв

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Торт на Новий рік 2022: класичні та оригінальні рецепти

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Бутерброди на Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Що приготувати з курки на Новий рік

Інгредієнти:

Приготування:

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.