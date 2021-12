Гороскоп на 22 грудня 2021 року попередить, на кого чекають неприємності, хто зможе налагодити особисте життя, а кому варто зосередитися на сім’ї. Читайте гороскоп на 22 грудня від екстрасенсів СТБ.

Середа може здатися виключно вдалим днем. На вас чекають приємні зустрічі, проте варто знати міру, бо ввечері можлива неприємна звістка.

Тельці зможуть укласти дуже вигідну угоду. Головна умова для цього ― ретельно зважити всі за і проти й не поспішати.

Близнюки можуть неочікувано отримати чималеньку суму грошей. Можливо, хтось поверне борг, а може, це буде приємний подарунок.

Для Раків важливо утриматися від нервування і налаштуватися на позитив. Увечері можливе погіршення настрою, неприємні зустрічі.

Для Левів середа може принести чудові сюрпризи ввечері. Якщо приділити увагу коханій людині, то день може завершитися приємно.

Діва

Дівам не варто намагатися тримати все під повним контролем, це спричинить дрібні побутові суперечки, які можуть перерости в неприємності.

Для Терезів час зупинитися й перепочити. Можливо, побачене і почуте в середу допоможе вам почати рухатися в напрямку ваших цілей.

У Скорпіонів буде вдалий день. Вашу харизму оцінять представники протилежної статі, можливі приємні романтичні знайомства.

Стрільцям варто провести час із сім’єю. У середу всі починання з дітьми будуть виключно вдалими і принесуть максимум задоволення.

22 грудня Козерогам варто остерігатися конфліктів на роботі. Можна справити враження на керівництво і заробити підвищення.

У середу Водолії можуть нарватися на неприємності на роботі. Цей день варто провести тихо і спокійно, не привертаючи до себе уваги.

На Риб чекає приємний сюрприз. Це буде або зустріч із давнім знайомим, або здійснення жаданої мрії.

