Гороскоп на 22 декабря 2021 года предупредит, кого ждут неприятности, кто сможет наладить личную жизнь, а кому следует сосредоточиться на семье. Читайте гороскоп на 22 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Среда может показаться исключительно удачным днем. Вас ждут приятные встречи, однако стоит соблюдать меру, потому что вечером возможно неприятное известие.

Телец

Тельцы смогут заключить очень выгодное соглашение. Главное условие для этого ― осторожно взвесить все за и против и не спешить.

Близнецы

Близнецы могут неожиданно получить немалую сумму денег. Возможно, кто-то вернет долг, а может, это будет приятный подарок.

Рак

Для Раков важно воздержаться от нервотрепки и настроиться на позитив. Вечером возможно ухудшение настроения, неприятные встречи.

Лев

Для Львов среда может принести чудесные сюрпризы вечером. Если уделить внимание любимому человеку, день может завершиться приятно.

Дева

Девам не следует пытаться все держать под полным контролем. Это вызовет мелкие бытовые споры, которые могут перерасти в неприятности.

Весы

Для Весов время остановиться и отдохнуть. Возможно, увиденное и услышанное в среду поможет вам начать двигаться в направлении ваших целей.

Скорпион

У Скорпионов будет удачный день. Вашу харизму оценят представители противоположного пола, возможны приятные романтические знакомства.

Стрелец

Стрельцам стоит провести время с семьей. Все начинания с детьми будут исключительно удачными и доставят максимум удовольствия.

Козерог

22 декабря Козерогам следует опасаться конфликтов на работе. Можно произвести впечатление на руководство и заработать повышение.

Водолей

В среду Водолеи могут нарваться на неприятности на работе. Этот день следует провести тихо и спокойно, не привлекая к себе внимания.

Рыбы

Рыб ждет приятный сюрприз ― это будет либо встреча со старым знакомым, либо исполнение давней мечты.

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