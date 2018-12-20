Напередодні Нового року кожна сім’я намагається створити максимально чарівну та затишну атмосферу в своєму помешканні. Прикрашати квартиру слід з урахуванням того, що господаркою 2019 року стане Свиня. Тому новорічний декор в основному повинен бути виготовлений із натуральних матеріалів: каміння, мінералів, дерева або металу. До того ж, не забувайте і про колір прийдешнього року: інтер’єр може бути в жовтих, рожевих, коричневих, золотих, кремових, бежевих та інших тонах. Читайте докладніше в нашому матеріалі, як прикрасити квартиру на Новий рік.

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Сімейні реліквії

Свиня – це трудолюбива і вірна тварина, тому астрологи вважають, що цього Нового року потрібно особливо шанувати сімейні традиції. Дістаньте пам’ятні фотографії, колекції монет або листівок, картини і листи в конвертах. Все це ви можете розмістити на столі, підвіконнях, недалеко від ялинки на підставках. Також прикрасами до Нового 2019 року прекрасно слугуватиуть раритетні предмети побуту: чайники, різні столові прибори, годинники, красиві пляшечки та інші фамільні цінності.

Різдвяний вінок

Якщо ви губитеся в здогадках, як прикрасити квартиру на Новий рік 2019, щоб привернути в будинок щастя, то насамперед подбайте про вхідні двері. Із зовнішнього боку повісьте вінок із соснових гілок або ж якусь іншу декоративну композицію, яка послужить оберегом для вашого будинку.

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Прикрашання вікон

Чудовим рішенням для створення святкового настрою стануть розмальовані вікна. У магазинах ви з легкістю знайдете потрібні трафарети або наклейки. Любителі малювати можуть використовувати свій талант і фантазію, щоб прикрасити вікна за допомогою штучного снігу. Якщо ж вам не вдалося знайти цей атрибут на розпродажі, то замініть його звичайною зубною пастою. Вона також легко змивається і створює ілюзію засніженого віконця.

Гірлянда з ялиновими шишками

Щоб чотирилапий друг любив вас цілий рік, натягніть під стелею мотузочки з ялиновими гілочками і шишками. Тільки заздалегідь розфарбуйте їх у золотистий колір. Така новорічна прикраса додасть інтер’єру вишуканості і буде радувати всіх членів родини.

Новорічна скатертина

Придбайте темно-коричневу та жовту скатертини, застеліть ними стіл, щоб було видно кути нижнього покриття. Ці кольори гармонійно поєднуватимуться з мандаринами, зеленими гілками ялинки і свічкою білого кольору в центрі новорічного столу.

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Замочки на дверях

Зробіть із паперу невеликі замочки і повісьте їх на ручки вікон і дверей. Можна використовувати декоративні замки, вони продаються майже в кожному магазині. Такі прикраси дадуть зрозуміти господарю року, що всі двері та вікна під замками, і він захищений на своїй території.

Вогники скрізь

Щоб не хвилюватися про те, як прикрасити квартиру до новорічних свят без особливого клопоту, не забувайте про вогники. Запаліть їх не тільки на ялинці, а й по всій квартирі – в такому випадку чарівна і казкова атмосфера вам гарантована.

Прикрашати квартиру до Нового року завжди цікаво, тому проявляйте більше фантазії та не бійтеся експериментувати. Жовта земляна Свиня віддячить вам і стане найвірнішим другом. Яскравих і незабутніх емоцій у прийдешньому році!

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