Ще багато століть тому день зимового сонцестояння мав велике значення для всіх народів нашої планети. Ви хочете дізнатися, коли настає день зимового сонцестояння у 2021 році та які існують прикмети, звичаї і традиції на це свято? Тоді читайте наш матеріал.

У цьому році зимове сонцестояння настане 22 грудня о 17:58. Саме ніч із 21 на 22 грудня вважається найдовшою. Сонце максимально опуститься в південну півкулю неба. Вчені вважають, що ця дата є початком астрономічної зими.

Напередодні зимового сонцестояння дуже корисно звільнятись від усього непотрібного. Напишіть на папері все, чого хочете позбутися, і спаліть його. Сміливо викидайте старі речі, очищуйте думки і свідомість, моліться. Цього дня попрощайтеся з минулим і відкрийте для себе шлях у щасливе майбутнє. Так само не можна сумувати і сваритися. У цей час потрібно заряджатися тільки позитивною енергією.

Якщо ж ви любите ворожити на картах, в цей день ви зможете дізнатися більше, ніж зазвичай. Також це сприятливий час для різних ритуалів, складання цілей і планів на майбутнє.

Більше на тему: День зимового сонцестояння 2021: що не можна робити в цей день

Зимове сонцестояння також називають народженням Коляди – молодого сонця. У стародавні часи це свято відзначалося з особливим розмахом. Цього дня ворожили на судженого, заміжжя, погоду на найближчий рік, врожаї; колядували і переодягалися у звірів; стрибали через багаття, аби спалити всі образи і гріхи. Наші пращури спостерігали за подіями 12 днів після Коляди, щоб розуміти, що принесе прийдешній рік для сім’ї.

Незважаючи на те, що минуло багато років, традиції не дуже змінилися. У цей день добре займатися творчістю. День повинен пройти в зовсім іншому ритмі порівняно з попередніми. Вкладіть у нього трохи більше сил. Присвятіть себе справі, яку так довго відкладали на потім. Але не потрібно перенапружуватися.

Під час сонцестояння добре медитувати. А 22 грудня вранці постарайтеся зустріти схід сонця і привітати його з народженням, подякувати йому за все, що воно нам дарує.

Більше на тему: Католицьке Різдво 2021: традиції свята

1. Необхідно за допомогою медитацій або якихось вправ набрати енергію.

2. Потім необхідно уявити картинку вже здійсненого бажання. Наприклад, якщо будуєте будинок, то треба уявити його вже побудованим.

3. Потім треба проявити сильну емоцію на цю картинку: «дуже хочу!».

4. Потім відпустити цю картинку у всесвіт і забути про неї.

У цю ніч можна загадувати багато бажань, тобто цей процес повторюйте багаторазово!

Більше на тему: Як святково прикрасити квартиру до Нового року 2022: ідеї декору

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.