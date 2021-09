«Неймовірна правда про зірок»: Про що шкодує Жан Беленюк

У новому випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» від 25.09.2021 Жан Беленюк розповів, які жінки йому симпатичні, що йому не подобається в собі і про що в житті спортсмен шкодує найбільше. Детальніше читайте в матеріалі.

Команда проєкту «Неймовірна правда про зірок» розпитала українського олімпійця і запрошеного суддю «Україна має талант» Жана Беленюка про особисте життя, розпорядок дня, жінок і переживання, які він нікому ще не озвучував.

― У Tinder не зареєстрований, але через соцмережі знайомився. Зараз такий час, що це актуальна історія. На пальцях однієї руки можна перерахувати, коли ця історія виправдовувалася. Зараз завдяки фільтрам і фотошопу в Instagram одна людина, а при зустрічі не відповідає дійсності зовсім, ― розповів Беленюк.

Також він розкрив свої варіанти, як втекти з невдалого побачення: «Ні, навіщо тікати, якщо можна сказати, що кудись поспішаєш. Сказав, що справи якісь важливі і треба негайно бігти, бо буде біда».

Він зазначив, що не пам’ятає, чи були в нього інтимні стосунки на першому побаченні, і зізнався, що отримував від дівчат відверті фото.

― Це трохи пізніше ― від людини, яку ти вже знаєш. Поширена історія, коли хтось купив собі красиву білизну і хоче поділитися з тобою фото, ― пояснив олімпієць.

Але сам Жан подібні фото не відправляє, бо повинен показувати приклад, до того ж наступного дня такі знімки були б у новинах.

Спортсмен шукає хазяйновиту, ерудовану дівчину, яка не соромиться своєї зовнішності. Проте він не поспішає одружуватися ― за його словами, родичі вже бояться, що цього не станеться.

Кредо Жана ― все робити обдумано. А за все, що сталося не за планом, він вдячний.

― Ні про що не шкодую, бо це досвід, який стане корисним у майбутньому, ― зізнався Беленюк.

