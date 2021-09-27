«Неймовірна правда про зірок»: О чем жалеет Жан Беленюк

В новом выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» от 25.09.2021 Жан Беленюк рассказал, какие женщины ему симпатичны, что ему не нравится в себе и о чем в жизни спортсмен жалеет больше всего. Подробнее читайте в материале.

Команда проекта «Неймовірна правда про зірок» расспросила украинского олимпийца и приглашенного судью «Україна має талант» Жана Беленюка о личной жизни, распорядке дня, женщинах и переживаниях, которые он никому еще не озвучивал.

― В Tinder не зарегистрирован, но через соцсети знакомился. Сейчас такое время, что это актуальная история. На пальцах одной руки можно пересчитать, когда эта история оправдывалась. Сейчас благодаря фильтрам и фотошопу в Instagram один человек, а при встрече не соответствует действительности совершенно, ― рассказал Беленюк.

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Также он раскрыл свои варианты, как сбежать со свидания, которое не удалось: «Нет, зачем убегать, если можно сказать, что куда-то спешишь. Сказал, что дела какие-то важные и нужно срочно бежать, потому что будет беда».

Он отметил, что не помнит, были ли у него интимные отношения на первом свидании, и сказал, что получал от девушек откровенные фото.

― Это немного позже ― от человека, которого ты уже знаешь. Распространенная история, когда кто-то купил себе красивое белье и хочет поделиться с тобой фото, ― объяснил олимпиец.

Но сам Жан подобные фото не отправляет, потому что должен показывать пример, к тому же на следующий день все такие снимки были бы в новостях.

Спортсмен ищет хозяйственную, эрудированную девушку, которая не стесняется своей внешности. Но он не спешит жениться ― по его словам, родственники уже боятся, что это не произойдет.

Кредо Жана ― все делать обдуманно. А за всем, что случилось не по плану, он благодарен.

― Ни о чем не жалею, потому что это опыт, который станет полезным в будущем, ― признался Беленюк.

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