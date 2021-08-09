Гороскоп на 10 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто готуватися до приємних змін у житті, а хто повинен зайнятися вирішенням побутових питань? Читайте гороскоп на 10 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо ви хочете досягти успіху у важливих, але дуже складних справах, не варто поспішати. Обмірковуйте всі рішення двічі, а то й тричі. Як то кажуть: зробиш спішно ― буде смішно.

Телець

Відмінний день, який обіцяє багато позитивних емоцій, приємних сюрпризів і несподіваних зустрічей. Зірки радять не звертати уваги на негаразди, а просто насолоджуватися життям.

Близнюки

День буде сповнений спокус. Тож вам треба зосередитися на найважливішому для вас. І не відволікатися на дрібниці. Увечері чекайте на приємні новини.

Рак

Не все в житті складається так, як вам би того хотілося. Намагайтеся не нервувати і продовжуйте йти до своєї мети. Навіть якщо складно, звертати з наміченого шляху не варто.

Лев

Прекрасний день. У вас з’явиться можливість змінити своє життя на краще. Не бійтеся змін. Якщо будете впевнені в собі, у вас усе вийде.

Діва

Прекрасний день, щоб довести до кінця розпочаті раніше важливі проєкти. Не хапайтеся за кілька справ одночасно. Ви ― не Юлій Цезар. Інакше наробите стільки помилок, що потім і не розберетеся.

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Терези

Щоб уникнути конфліктів із близькими, намагайтеся не обманювати їх і не вигадувати того, чого немає. Ваша помилка в тому, що ви живете у світі ілюзій. Зірки радять поглянути на світ тверезо і правильно оцінити ситуацію.

Скорпіон

Непростий день, який обіцяє багато неприємних розмов. Намагайтеся не викручуватися і прямо відповідати на запитання. Не вигадуйте нічого, інакше вас зловлять на брехні. Відновити потім довіру близьких буде дуже важко.

Стрілець

Прекрасний день. З самого ранку вам вдасться завоювати довіру впливових людей, які зможуть допомогти вирішити всі питання. Тільки не зазнавайтеся, а то вмить втратите владу.

Козеріг

Чудовий день для вирішення побутових питань. Вам потрібно розібратися з технікою, яка барахлить. Хоч би як того не хотілося, доведеться витратити відкладені гроші. Що ж, приємне дозвілля трохи зачекає. Комфортне життя важливіше.

Водолій

Непростий день. Однак, якщо ви зберете всі свої сили в кулак, то зможете подолати всі перешкоди. Не бійтеся ризикувати і виходити за рамки дозволеного. У межах розумного, звичайно.

Риби

День обіцяє приємні зміни в особистих стосунках. А ось на роботі є моменти, які дуже дратують ваше начальство. Спробуйте виправити ситуацію, інакше вас чекає неприємна розмова.

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